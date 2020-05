Støjberg løj for danskerne

Hvad er værst? At bryde loven eller lyve for befolkningen?

Spørgsmålet er relevant, efter Inger Støjberg nu i to dage har vidnet for Instrukskommissionen, som den hedder.

I februar 2016 udgik der en ulovlig instruks fra Støjbergs ministerium om at tvangsadskille asylsøgere under 18 år fra deres ældre partnere. Alle vidste, at instruksen var ulovlig. Men det var sådan, Støjberg ville have det. Det fremgik af et opslag på Facebook, hvor daværende integrationsminister Støjberg skrev, at asylpar med mindre-årige ’skal stoppes omgående, og det vil jeg omgående meddele Udlændingestyrelsen.’

Ulovligt, ja, men af alle vurderet som en ren vindersag i befolkningen. Hvem ønsker, at ældre, langskæggede muslimer skal have lov til at bo sammen med barnebrude på danske asylcentre?

Støjberg red forholdsvis nemt gennem 200 spørgsmål og fire samråd i Folketinget båret på en folkelig bølge af opbakning. Her var en handlekraftig minister, der ikke vil finde sig i en middelalderlig kultur. Dertil kom en Venstre-regering, der holdt hånden over Støjberg og nægtede at få sagen undersøgt.

Det er denne undersøgelse, der finder sted nu, efter vi har fået en ny regering.

Søndag ødelagde Støjberg billedet af sig selv som en handlekraftig politiker i øjenhøjde med danskerne. Hun fremtryllede et notat, som aldrig har været vist før. Et fem sider langt såkaldt ministernotat, som viser, at Støjberg tilsluttede sig at følge loven og behandle hver enkelt sag om mindreårige brude individuelt og ikke som, undskyld udtrykket, et ulovligt bunkebryllup.

Notatet er underskrevet af Støjberg, dagen før hun meddelte offentligheden, at hun uden undtagelse ville skille alle barnebrudepar ad uanset deres individuelle forhold. Kommissionsformanden mistede mælet. Alle er overraskede. Historien skal skrives om. Støjberg strammede slet ikke reglerne.

Den ’handlekraftige’ minister er afsløret af sig selv som den feje minister, der løj for befolkningen, for at vi skulle tro, at hun greb ind mod en middelalderlig kultur, ligegyldigt hvad det ville koste hende at bryde loven.

Inger Støjberg havde ikke for øje at redde barnebrude i samme grad, som hun havde for at redde sig selv. Det er en af de mest ynkelige retræter i nyere dansk politik.