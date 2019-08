Stol ikke på din bank

ULYKKERNE – de fleste selvforskyldte – vælter ned over Danske Bank.

Først kom hele hvidvask-balladen, og nu ruller en sag, som berører helt almindelige kunder, og som derfor bør gøre ekstra ondt.

I JUNI KUNNE Jyllands-Posten afsløre, at banken havde lokket i tusindvis af småsparere til at købe et investeringsprodukt, selv om beregninger viste, at køberne ville stå med et tab, når banken havde fået sine gebyrer.

Finanstilsynet greb straks ind – og det gjorde bankens nye bestyrelse også (ros for det). To direktører blev fyret, og 87.000 kunder vil få kompensation.

TILSYNET ER NU i gang med en undersøgelse, som formentlig resulterer i en politianmeldelse.

Den hilser vi velkommen, for hidtil har det nærmest været en gratis omgang for bankerne at rådgive i strid med kundens interesse.

DE FLESTE pengeinstitutter udnytter på det skammeligste, at især den ældre del af befolkningen er udpræget autoritetstro.

De har igennem årene fået tudet ørerne fulde om, at man skal have tillid til sin bank, og derfor stilles der sjældent spørgsmål, når den fidele og hjertelige bankrådgiver lægger ’et godt tilbud’ på bordet.

SÅDAN ER DET ikke på andre områder: Når ejendomsmægleren kommer med sine tilbud, mødes han/hun som regel med sund skepsis.

Bilhandleren må fremvise flere modeller, hvis han vil gøre sig håb om et salg. Og forsikringsagenten får ikke ja med det samme. Man vil sammenligne med flere selskaber.

Men når det gælder banken, forsvinder den kritiske holdning som dug for solen. Man stoler på sin bankrådgiver.

SELV OM Danske Bank og Nordea ligger i bund i samtlige tilfredsheds-undersøgelser på grund af hvidvask-skandalen og aggressiv skattetænkning, har kundeflugten været betydeligt mindre end frygtet. De er stadig langt de største i Danmark.

Hvilket uden tvivl skyldes, at mange kunder tror, det er forbundet med en masse besvær at skifte bank. Det er det ikke.

DEN NYESTE Danske Bank-sag dokumenterer klart, at det kan koste dyrt at stole blindt på sin bankrådgiver.

Stillingsbeskrivelsen ’bankrådgiver’ er falsk. Vedkommende skal først og fremmest tjene penge for at stige i graderne og er derfor bankens mand/kvinde. Med hud og hår.