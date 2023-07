Stop hygge-korruptionen

I KOMMUNERNE er man ved at indse, at de lokale politikere ikke længere med samvittigheden i behold kan lade sig overdænge med gaver, fryns og smørelse fra erhvervs- og kulturlivet.

Erkendelsen er blevet hjulpet på vej af hyppige medie-historier om lokalpolitikere i en stribe kommuner, der har modtaget gratis, eksklusive billetter til festivaler, koncerter, teater, store sportsbegivenheder og meget andet. I kølvandet på afsløringerne har Ombudsmanden slået fast, at det ikke er lovligt for politikerne i Borgerrepræsentationen i København at tage imod årskort til Tivoli.

Det har bl.a. smittet af på Esbjerg Kommune, hvor man derfor har besluttet, at byrådet ikke længere må tage imod gratis billetter til fodbold, håndbold og ishockey.

AFGØRELSEN GØR det fremover endnu mere pinligt for politikerne at lade sig begave med kostbare backstage-armbånd til Roskilde Festival, Northside og Tinderbox. Formanden for Transparency International, Jesper Olsen, kalder det 'hyggekorruption', når politikere lader sig smøre med gaver og særlige fordele fra erhvervs- og kulturlivet.

Ombudsmandens afgørelse om gratis Tivoli-guldkort gælder som bekendt ikke Folketingets medlemmer. De kan formelt gøre, lige hvad de vil. Senest har Ekstra Bladet afsløret, hvordan insulin-giganten Novo Nordisk under Folkemødet på Bornholm beværtede ministre, magtfulde toppolitikere og departementschefer med en såkaldt 'High Level'-middag bestående af hele seks retter samt rigelig vin.

NOVO NORDISK har ganske få særlige prioriteter i den hjemlige politiske andedam: Uddannelses- og forskningspolitik samt sundhedspolitik. Med uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund (M), miljø- og tidligere sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), departementschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Svend Særkjær, samt KL's formand, Martin Damm (V) omkring samme middagsbord har der været fuld plade for lobbyist-kronerne.

Transparency International mener, at deltagerne selv burde have betalt. Så undgik vi mistanken om, at politikere og embedsfolk er i lommen på medicianalindustrien. De deltagende toppolitikere har enten været tavse - eller pure afvist, at de har ladet sig forføre af Novos berømte lobbyisme. Til sammenligning må en dygtig hjemmehjælper - ansat i det offentlige - ikke tage i mod så meget som en flaske vin eller en pose kaffe fra en taknemmelig borger.

SET I LYSET AF KOMMUNERNES nye opgør med den danske 'hyggekorruption' virker tiden moden til, at Folketinget tillige rydder op i medlemmernes adgang til fryns, middage og billetter. Og hvem ved ... Det vil måske ligefrem øge politikernes almene anseelse?