STOP HYKLERIET, MARY

KRONPRINSESSE MARY tager ’generelt’ afstand fra alle former for mobning, krænkelser og vold. Det er også Mary Fondens mission.

Det lod kronprinsessen forstå, da hun i går blev spurgt til TV 2’s nye dokumentar ’Herlufsholms hemmeligheder’.

TV 2 afslører, hvordan elever nederst i elitekostskolens hierarki bliver udsat for seksuelle overgreb, systematisk brutal vold og rendyrket tortur.

’HVAD END du har hørt, er det værre, end du tror,’ forklarer en elev i TV 2-programmet – og så vælter det ellers frem med beretninger, som vi har hørt før.

Eksempelvis berettede kommunikationsrådgiver Kasper Fogh Hansen i 2004 om unge mennesker, der blev amputeret for livet af kostskolens fascistoide miljø.

’Om aristokrati over dygtighed, brutalitet over venlighed, herskesyge over medfølelse, flok over menneske, autoritet over talent … Den taktfaste dundren af ensklædte bøller skriger sit navn: Fascisme,’ skrev Kasper Fogh Hansen dengang i Information om sine år på kostskolen omkring 1990.

TV 2 AFDÆKKER, at volds- og krænkelseskulturen stadig er rodfæstet hverdag på Herlufsholm.

Alligevel blåstempler mobbeofrenes protektor nummer et, kronprinsesse Mary, selv mobning og middelalderlige metoder ved at sende sine børn til den 457 år gamle bøddelfabrik i Næstved.

Prins Christian er allerede elev, og prinsesse Isabella begynder til august.

Begge de to kongelige børn er lyslevende reklamer for en kostskole, hvor ledelsen ser gennem fingrene med kriminelle handlinger og accepterer overklassebørns psykopat-agtige adfærd. Men det skæpper i Herlufsholm-fondens pengetank, for her giver selv det mest fortyndede blå blod særstatus.

SÅ DET ER næppe prins Christian, som bliver vækket med to fingre oppe i numsen eller bliver bagbundet, kneblet og gennemtæsket under en kold bruser.

Hvis ikke kronprinsesse Mary forholder sig mere konkret til de mange vidnesbyrd fra sine børns kostskole, så er det fremover svært at tage kronprinsessens og Mary Fondens generelle indsats mod mobning, vold og mistrivsel alvorligt.

NÅR MAN har set ’Herlufsholms hemmeligheder’, er det heller ikke muligt at tage rektor Mikkel Kjellberg alvorligt. Han har været en del af ledelsen på Herlufsholm i næsten 20 år, og hans hændervridende optræden og utroværdige bortforklaringer er næsten lige så ubehagelig at bevidne som dokumentarens skrækhistorier. Gad vide, om de bløde fingre river vingerne af sommerfugle, når ingen ser det?

Stop hykleriet Mary. Eller find et andet formål med Mary Fonden.