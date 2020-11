Stop minkfarcen

STOP! FREM ..! Nej. Jo! Hov ..?!

REGERINGENS skiftende meldinger om fremtiden for minkbranchen ligner noget fra en radiobilbane med skøre accelerationer og pludselige sammenstød. Bare blottet for morskab.

AFSKAF nu de mink for altid i vores lille, tætbefolkede land. Luk industrien, giv avlerne en passende sum penge med håndslag på aldrig at begynde igen – og kom videre. Branchen er alligevel en underskudsforretning, farlig for borgerne og dyrplageri. Hvem vil ses i en minkpels?

ERHVERVET har ingen fremtid herhjemme. Overdimensionerede besætninger af mink, hvor de fleste af os faktisk har en farm tættere på, end vi lige tænker over, er rene smittefabrikker. Det har man vidst længe. Mink lever to og to i et bur på størrelse med en flyttekasse. Smitte suser som en steppebrand rundt mellem hundredtusindvis af individer på rekordtid.

ALLIGEVEL slingrer grødhovedet Mogens Jensen til det sidste rundt som en af sine egne cirkuselefanter, hvor han tramper yderligere rundt i en i forvejen ulykkelig situation. Er han ikke snart fortid?

’REGERINGEN har intet imod minkavl. Tværtimod,’ bedyrede Jensen pludselig i tirsdags i endnu en katastrofal freestyling, denne gang på sin hjemegns tv-station .

JO, GU’ har den noget mod minkavl! Det er derfor, regeringen har sagt, at alle mink skal aflives. Det er for farligt. Alligevel står denne parodi på en ansvarlig minister og forsøger at score lidt vennesæle points på at vifte de frustrerede og fortvivlede avlere om næsen med, at det hele måske ikke ser så sort ud. At man måske kan redde en brøkdel af avlsdyrene. Narresut er for pænt et ord – andre mener, mere præcist, at regeringen pisser på både avlerne og resten af landets borgere med sådan noget slesk nonsens. Sidste øjebliks-redningen har ingen gang på jord i virkelighedens verden, hvad enhver minkavler kunne have fortalt ham.

MAN troede ellers, farcen var komplet, da det viste sig, at regeringen i sidste uge krævede alle mink aflivet uden at have lovgrundlag for det. Forsøgene på coverup er endnu ikke gravet ud til bunds, men det hele er dybt godnat og endnu et udslag af den ødelæggende ’vi alene vide’ i regeringen .

UD OVER Mogens Jensens og Mette Frederiksens verdensfjerne magtbrynde over for avlerne er hele processen også gennemtæret af hyklerisk nærighed.

HVIS man kan foregive, at den totale aflivning ikke samtidig er regulær ekspropriation af erhvervet, har regeringen åbenbart satset på at slippe billigere. Denne fedtethed midt i massakren er med til at forhale og forplumre hele det gruelige makværk.