Stop slyngellærlingen

DA RUSLAND i juni i Moskva spillede åbningskamp ved VM mod Saudi-Arabien, blev tv-kameraerne flere gange rettet mod æreslogen, hvor præsident Vladimir Putin var i selskab med den 33-årige saudiske kronprins, Mohammed bin Salman, også kendt som MBS. Et branchemøde mellem mesteren og lærlingen i afdelingen for beskidte tricks. Og de nød åbenlyst hinandens selskab.

INGEN SKAL være i tvivl om, at den saudiske kronprins er en stor beundrer af Putin, der gør, hvad der passer ham i sit nærområde, og som ikke viger tilbage fra at sende lejemordere på opgaver i udlandet. Også i Nato-lande. For efterfølgende at benægte alt. Og Putin slipper godt fra det.

MBS ER tilsyneladende ved at kopiere Putin på en række områder, mens Vesten blot vender ryggen til. Saudi-Arabien fører en blodig krig i Yemen – en krig, som har kostet tusinder af civile livet. Uden at det får konsekvenser for det saudiske styre.

KRONPRINS bin Salman er også den drivende kraft bag konflikten med Qatar, og senest har Nato-landet Tyrkiet beskyldt MBS for at stå bag det mulige mord på journalisten Jamal Khashoggi på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

60-ÅRIGE KHASHOGGI er fra Saudi-Arabien, men af frygt for sin sikkerhed har han det seneste år opholdt sig i USA, hvor han i Washington Post har skrevet kritiske artikler om kronprins bin Salman og styret i Riyadh. Han blev betragtet som en fjende.

BESØGET på konsulatet skyldtes, at han skulle giftes. Han havde brug for dokumenter fra Saudi-Arabien, og han var blevet lovet frit lejde. Udenfor ventede hans forlovede, og hun har muligvis været vidne til hans henrettelse.

TYRKISKE medier hævder, at Khashoggi havde et Apple-ur med sender, som var aktiveret, da han gik ind på konsulatet. Uret havde forbindelse til en iPhone, som han havde efterladt hos sin forlovede. I går meddelte en tyrkisk embedsmand, at politiet havde fundet beviser på, at Khashoggi blev dræbt i konsulatet. Holder det stik, bør det selvfølgelig få alvorlige konsekvenser for forholdet til Saudi-Arabien. Men det kommer næppe til at ske.

USA’s præsident Donald Trump har allerede meddelt, at Khashoggi-affæren ikke får ham til at stoppe et planlagt salg af våben til Saudi-Arabien for 700 mia. kr. Under hele forløbet har der ikke været et eneste bjæf fra den danske regering.

I STEDET har udenrigsminister Anders Samuelsen glædet sig over, at Danmark netop er blevet valgt ind i FN’s menneskerettighedsråd, hvor vi kommer til at sidde sammen med slave- og slyngelstaten Saudi-Arabien. Et præcist eksempel på FN’s impotens og på dansk slattenhed.

SOM PUTIN gør også kronprins bin Salman, hvad der passer ham. At han slipper afsted med det, skyldes som altid økonomiske interesser. Det er åbenbart vigtigere end moral.