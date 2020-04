Storm over Daisy

MARGRETHE har bombet klimakampen tilbage til stenalderen. Ungdommen vil synke hen i mismod, og hun taler med Trump’sk stupiditet..

EN STORM af vrede høvler om hatten på majestæten efter udtalelser til Politiken i lørdags.

I INTERVIEWET, eller hvad man skal kalde det, begik dronningen åbenbart to helt utilgivelige brølere. Dels mener hun ikke, vi skal panikke, som hun udtrykte det, over klimaet. Og derudover fyrede hun de nu flittigt citerede sætninger af:

’JAMEN, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabte – direkte – det er jeg ikke ganske overbevist om.’

JO, VI SKAL være i panik, protesterede f.eks. Uffe Elbæk med nærmest Greta Thunbergsk patos.

OG det er for længst videnskabeligt bevist, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Derfor er det forkert stadig at tvivle og begynde at blande historiske klimaforandringer ind i kampen, mente flere – mere eller mindre oppe i diskanten af forargelse.

DRONNINGEN må sådan set sige, hvad hun vil, bare det ikke er politisk. Og dét er det her ikke. Hvis hun var begyndt at gøre sig morsom over klimatosser og den slags, så havde der været grund til alarm. Nu lufter hun en personlig usikkerhed om, hvorvidt alle klimaforandringerne er menneskeskabte.

HVIS ikke alle interviews med dronningen foregik som en maveplaskende gang mikrofonholderi, men i stedet havde blot et anstrøg af journalistik, ville dronningen selvfølgelig være mødt af et par opfølgende, kritiske spørgsmål. Og vi var sluppet for disse dramatiske krav om undskyldninger og skideballer fra statsministeren under fire øjne med Margrethe.

MEN ligesom i de to andre morgenavisers spånplader af diktafon-afskrifter, så skete det naturligvis heller ikke under Politikens seance. Journalisterne sidder blot bovlamme af benovelse og holder båndoptageren frem mod dronningen, der så kvidrer løs, mere eller mindre interessant.

POLITISK er det pudsigt at studere reaktionerne i forhold til dengang, dronningen f.eks. fik på puklen for at kritisere danskernes ’dumsmarte bemærkninger’ og manglen på tolerance overfor indvandrere. Dengang var Dansk Folkeparti langt fra begejstrede, mens resten af Folketinget forsvarede dronningens ret til at have sine egne meninger. Nu er det omvendt. De radikale og SF har det stramt med dronningens klimasnak, mens Dansk Folkeparti svømmer helt hen over hendes bemærkninger.

FÆLLES for alle de skingre reaktioner er, at ingen af kritikerne tror, danskerne kan tænke selv, men blot bevidstløst vil labbe dronningens statements i sig, hvad naturligvis er helt latterligt. Nok nyder hun stor respekt, men ikke som oraklet fra Amalienborg.