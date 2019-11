Krikken af Mette Frederiksen og co.’s ommøblering i ledelseslagene i embedsværket fortsætter med uformindsket styrke.

Statsministeren afviser med himmelvendte øjne kritikken om politiske ansættelser og kammerateri. Har hun ret? Nope.

Lad os lige genopfriske: Balladen begyndte, da Mette Frederiksen udnævnte sin højrehånd, Martin Rossen, som super-spindoktor og stabschef samt – som noget helt uhørt – fast medlem af regeringens mest magtfulde udvalg, Koordinationsudvalget og Økonomiudvalget, hvor alle væsentlige politiske beslutninger vedtages.

Blå stue buldrede op om, at Martin Rossen dermed fik status af vicestatsminister, men uden formelt politisk ansvar over for Folketinget.

For nylig kunne Berlingske afsløre, at seks ud af otte nyansatte pressechefer har tilknytning til Socialdemokratiet. Igen buldrede oppositionen op og angreb S-regeringen for bryde princippet om politisk neutrale embedsmænd.

For mens Martin Rossen og andre spindoktorer er personligt ansat af ministre og bliver hældt ud ved et regeringsskifte, har pressechefer status som almindelige embedsmænd, der skal betjene den til enhver tid siddende minister.

Og søreme om Jyllands-Posten ikke i går kunne afsløre endnu en ansættelse, der hørmer af politisk nepotisme. Ud af 74 ansøgere til et centralt sekretærjob i Statsministeriet har Mette Frederiksen valgt en ansøger fra Socialdemokratiets rækker.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, griner ad regeringens forsikring om, at alle ansættelser er foregået lige efter bogen.

’En ulækker form for kammerateri,’ siger hun til Jyllands-Posten. Hun taler med en vis vægt. Som medlem af det parti, der har haft nøglerne til regerings-kontorerne længst i dette århundrede, kan hun spotte urent trav på kilometers afstand.

Den aktuelle ansættelse af socialdemokratiske stormtropper i embedsværket flugter med den totalitære tænkning, som har inficeret Danmarks engang store arbejderparti.

Fratagelse af statsborgerskab uden domstols-prøvelse understreger magtfuldkommenheden. Det samme gør planen om massiv øget overvågning af danskerne, mens mørklægningen af regeringens beslutninger fortsætter.

Alt sammen i skøn forståelse med ... Venstre.