Stram svindel

STRAM KURS har svindlet med tusindvis af sine lovpligtige vælgererklæringer. Sådan lød den endelige afgørelse i går fra Valgnævnet under Social- og Indenrigsministeriet.

DERFOR ER partiet udelukket fra at indsamle vælgererklæringer til og med 23. september 2022. Og de tager som bekendt sin tid at indsamle – især hvis man ikke svindler.

PARTIET HAR blandt andet skrevet de samme mailadresser ind i valgsystemet flere gange for at nå det krævede antal. I tusindvis af tilfælde. En enkelt mailadresse hele 56 gange.

SÅ AL RASMUS PALUDANS skvalder og jammer over forfølgelse kan han godt stoppe op et vist sted, efter at valgnævnet har lavet den lange og meget omhyggelige undersøgelse af hans fup med noget så grundlæggende i vores samfund.

HAN KALDER PÅ sin sædvanlige elskværdige måde Valgnævnet for ’kriminelle svin’ og ’bananrepublik’. Men det fine ved Danmarks behandling af ham er netop, at myndighederne i modsætning til ham følger de demokratiske regler til punkt og prikke. Konklusionen er klar: Han er en lille svindler.

PALUDAN STILLEDE op til folketingsvalget, fik fuld taleret osv. Demokratiet kørte forbilledligt for fulde gardiner, også i Paludans tilfælde, og han fik over 60.000 stemmer.

REGLERNE HOLDT også Stram Kurs flot kørende efter valget. Han brændte koraner af, som han nu ynder det, under fuld politibeskyttelse. Han trætter i det hele taget mange med sin fulde udnyttelse af sine demokratiske rettigheder.

SENEST TROPPEDE HAN OP ved et af Mette Frederiksens pressemøder, stillede spørgsmål og fik svar. Tidligere i år skrabede han bunden, da en af hans demonstrationer på Nørrebro stillede sig op og råbte ad en barnebegravelse ved en moské.

POLITIET ER TROLIGT troppet op og har beskyttet hans borgerrettigheder. Sådan er reglerne som bekendt her i bananrepublikken. Politiet brugte 115 millioner kroner sidste år på at beskytte Paludan.

HAN HAR LIGELEDES travlt med at bruge de millioner, som bananrepublikken også bevilger partier, der var opstillingsberettigede uden at blive valgt ind. Foreløbig har Stram Kurs blandt andet tre fuldtidsansatte, og den ene er ham selv. Stram Kurs står til at modtage godt to millioner kroner om året frem til næste folketingsvalg.

ALLEREDE DA Stram Kurs holdt sin rigskongres i november, var luften gået af ballonen, og Valgnævnets afgørelse puster næppe luft i den igen. Undtagen i Paludan selv, naturligvis, for hvem det åbenbart er blevet en givtig eksistensberettigelse. Opstillede kandidater blev smidt ud eller gik selv. Endnu koranafbrænding i november fik stort set kun et overbærende skuldertræk.

NU VIL Rasmus Paludan så stifte et søsterparti. Stram svindel?