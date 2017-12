Strammer ... på papiret

INGER STØJBERG fejrede sin udlændingestramning nr. 50 i år med en kæmpe lagkage.

UDOVER at det var utrolig dårlig stil – hvad hun også fik at vide – var der sådan set ikke så meget at fejre. Heller ikke for Inger selv.

STRAMNINGERNE er nemlig ifølge en gennemgang i Jyllands-Posten for en stor del noget, der ikke bliver brugt, eller har en lille effekt for ganske få.

POLITIKERNE spiller med strammer-musklerne og trutter i trompeterne. I virkeligheden er det papir-sejre, der gungrer som en mus i sutsko ude i virkeligheden.

UDREJSECENTRENE, der blev udbasuneret som, at ’nu kom der styr på det’, har f.eks. vist sig i farceagtig grad at leve op til deres navn: De kriminelle på tålt ophold og de afviste asylsøgere rejser ud i stor stil, men ikke til deres hjemland! De skrider fra centre som Kærshovedgård ved Ikast. Ingen ved hvorhen.

ELLER – selv om man ved, hvor de opholder sig – sker der intet. En 53-årig statsløs palæstinenser ignorerede f.eks. 600 påbud på under et år om at opholde sig på Kærshovedgård. Altså næsten to om dagen. Han ville hellere være hjemme hos sin kone og fem børn i Aarhus. Først 23. december blev han iført elektronisk fodlænke for 50 dage og kørt til Kærshovedgård.

UD AF 67 stramninger i 2017 har 16 stort set ikke været brugt eller haft effekt. Smykkeloven, der var det helt store slagnummer, har været brugt syv gange i en periode, hvor der kom 10.000

asylsøgere.

MINDRE, men opreklamerede stramninger, har aldrig været brugt. F.eks. at kriminelle udlændinge, dømt til udvisning, mister deres daglige 30 kroner i lommepenge, hvis de forsømmer deres pligter. Er det mon så fordi, at de blev de rene dydsmønstre? Næppe.

REGERINGEN har også afkortet tiden for, hvor længe en midlertidig opholdstilladelse gælder. Målet var, at sagerne oftere skulle revurderes, fortæller Jyllands-Posten. Men tæt på 100 pct. af alle flygtninge får automatisk forlænget asyl i Danmark.

DF OG SOCIALDEMOKRATIET har stemt for stramningerne og brystet sig af dem. Nu påstår de, at de skam har tvivlet på effekten. Og skyder straks ansvaret over på Inger Støjberg. Men i virkeligheden har de jo brugt dem ligeså meget som symbolpolitik, som hun har.

’FOR MIG er det ikke et succeskriterium at hver enkelt stramning har været i anvendelse’, forsvarer Inger Støjberg sig. Jamen, det er jo godt, for så var fiaskoen da dundrende. Men vælgerne er blevet holdt for nar.