Strammer-ræset

FLUEKNEPPERIET vil åbenbart ingen ende tage i Folketinget, når det gælder om at vise, hvem der kan stramme mest over for udlændinge.

SIDST var det håndtrykket, der var sindssygt vigtigt for et statsborgerskab.

FORLEDEN lancerede Inger Støjberg endnu en triumf, om end i en noget anden skala trods alt ... Et problem, der har naget skiftende regeringer i årevis: Nu kan man endelig forhindre statsborgerskab til unge statsløse, som PET har mistanke om er til fare for landet.

STØJBERG har siden foråret været i dialog med FN’s UNHCR-organisation og fået o.k. til en omfortolkning af statsløse-konventionen, fremgik det. Man kan stadig ikke nægte et statsborgerskab baseret på en mistanke. Men man kan forhale det. I årevis. Uden at fortælle det til nogen.

DÉN måtte socialdemokraternes Astrid Krag straks overgå via Ritzau: Støjberg er for uambitiøs! S vil også forhale statsborgerskab til andre statsløse kriminelle, hvis Socialdemokratiet kommer til regeringsmagten. Det kan man sådan set allerede over for kriminelle udlændinge ... Men når symbolpolitikken kører på de høje nagler, fortoner den slags detaljer sig.

MARTIN Henriksen, Dansk Folkepartis super-strammer, fik også straks øje på et farligt ’hul’ i Støjbergs succes, som der nu skal ofres meget tid og kævl på. Man kan nemlig risikere ud i en fjern fremtid, at en sag er forhalet så længe, at den skal behandles i Folketinget, og så ... gys! Henriksen er helt oppe i det røde felt ved tanken.

STRAMMERRÆSET generelt er til at brække sig over. Ikke mindst fordi det meste er helt symbolsk, og man jubler over nye regler, der aldrig bliver brugt i virkeligheden.

I DETTE tilfælde mener man, at siden 2011 har tre statsløse under PET’s søgelys fået statsborgerskab, fordi man følte sig tvunget af konventionerne.

MEN faktisk ville de pågældende jo alligevel opholde sig i Danmark, hvad enten de er statsborgere eller ej. Det vil stadig være op til PET at holde øje med dem, så vi andre kan være trygge.

APROPOS nøgterne proportioner afslørede en analyse i Information forleden, at skiftende regeringer sådan set hele tiden har kunnet gøre dét, som Støjberg nu lancerer som en kæmpe sejr. I 2011 svarede Højkommissariatet på, om det var muligt at afvise statsborgerskab til unge statsløse, der var i PET’s søgelys. Svaret var nej. De skulle være dømt, ikke kun mistænkte.

FØRST her i foråret blev der ifølge Informations citat af UNHCR’s talskvinde i København spurgt, om man så må udsætte behandlingen? Svaret var ja. Ministeriet skal bare hvert halve år følge op på, om ansøgeren fortsat vurderes at være til fare for landets sikkerhed.

Altså ikke en hårdt vundet omfortolkning, som regeringen prøver at give det udseende af.