Striben af mord

IKKE SIDEN Anden Verdenskrig har der været udført et angreb med nervegift i noget europæisk land. Men det skete 4. marts i år i Salisbury, en by i Sydengland med 40.000 indbyggere.

OFRENE VAR i første omgang den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter Julia. De kæmper stadig for deres liv. En betjent blev også forgiftet og er stadig alvorligt syg. Yderligere 38 er påvirkede af giften, og flere hundrede er blevet behandlet. Den engelske regering har sendt militære eksperter til Salisbury for at rydde op.

SERGEJ SKRIPAL og hans datter blev angrebet med nervegiften Novichok, som Rusland har produceret. Det er den mest dødelige nervegift, der nogensinde er fremstillet, og ifølge den britiske premierminister, Theresa May, var det højst sandsynligt Rusland, der stod bag angrebet.

I 2006 ÅBNEDE det russiske parlament for statslikvideringer af modstandere uden for landets grænser. Samme år blev den tidligere russiske agent, Putin-kritikeren Aleksandr Litvinenko udsat for en dødelig poloniumforgiftning, da han drak en kop te i London.

SIDSTE ÅR afslørede det engelske netmedie Buzzfed yderligere 14 mord i England, som i mistænkelig grad har spor til styret i Kreml. Den engelske regering ignorerede længe de velunderbyggede anklager, som er understøttet af engelske og amerikanske efterretningskilder, men efter attentatet på Sergej Skripal vil Theresa Mays regering omsider iværksætte en undersøgelse.

MEN HVORFOR så sent? Måske fordi russiske oligarker tilfører den engelske økonomi milliarder af kroner. Hvert eneste år. London flyder med rige russere og deres penge, og oligarker har også hældt millioner af kroner i Theresa Mays konservative partis pengekasse. De mange penge fik længe de ledende politikere til at lukke øjnene for de russiske gangstermetoder.

ANGREBET PÅ Sergej Skripal midt i en engelsk by var dråben. Det var den også på den anden side af atlanten. Længe var Donald Trumps administration påfaldende tavs omring angrebet i Salisbury.

MEN MANDAG sagde den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, at det tydeligvis var Rusland, der havde forgiftet Skripal, og at det krævede et modsvar. I går kunne Tillerson se på Twitter, at Trump havde fyret ham. Ny udenrigsminister er CIA’s direktør Mike Pompeo, og ny CIA-direktør bliver Gina Haspel.

GINA HASPEL har overværet tortur af to terrormistænkte i et hemmeligt fængsel i Thailand, og efterfølgende gav hun ordre til, at videooptagelserne skulle slettes. Hun står i høj kurs hos Trump, der endnu kun i vage vendinger har nævnt Rusland i forbindelse med mordforsøgene i Salisbury.

THERESA MAY og England vil give russerne svar på tiltale, men uden solid støtte fra USA bliver det let til en storm i et glas vand. Og selv er russerne iskolde. De afviser alle anklager, og det russiske udenrigsministerium siger, at England blot stadig er sure over, at de ikke fik det VM i fodbold, som Rusland skal være vært for til sommer.