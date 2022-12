DET ER MENINGEN, at du skal glemme den giftige FE-sag i en allerhelvedes fart.

De satser på, at du får et akut tilfælde af politisk hukommelsessvigt og ikke kan huske kravet om en advokatundersøgelse i mink-skandalen.

I stedet vil Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen grumme gerne have, at du dåner over, at vi for første gang i 50 år ser ud til at få en bred regering. Ih altså, hvor spændende, hvor bredt og nyt, og så lige mens landet står i en svær situation. Hvor er det dog modigt, at politikerne netop nu kravler op af de røde og blå skyttegrave og forenes i det minerede ingenmandsland.

MEN NÅR EN uhellig alliance er under opsejling i politik, er det samtidig studehandlernes storhedstid.

Og derfor skal du netop huske de stinkere, der ligger og hørmer og får hele retssamfundet til at lugte som en gylletank på en varm sommerdag.

DET SIVER MED kvalme meldinger om, at Venstre og Socialdemokratiet flirter med tanken om at begrave møgsagerne, når de nu sandsynligvis skal i regering sammen. En form for avanceret byttehandel, hvor Venstres nestor, Claus Hjort Frederiksen, slipper af krogen og alligevel ikke skal i retten for muligvis at have røbet statshemmeligheder.

Omvendt vil Venstre så droppe kravet om en advokatundersøgelse i mink-sagen og fjerner dermed en landmine på Mettes fortsatte færd som statsminister.

AT VÆLGE syltekrukken vil være besnærende og lette livet for en bred regering, men det vil samtidig være en beskidt bagdør i vort frie samfund.

Hvordan skal vi så nogensinde få tilfredsstillende svar i det morads, som intrigerne i FE-sagen har rejst?

Hvordan skal vi have tillid til Mette Frederiksen, når hendes ansvar i mink-sagen ikke bliver undersøgt til bunds?

EN ANDEN OVERHÆNGENDE og alvorlig risiko ved den slags pranger-mentalitet er naturligvis også, at det politiske system påvirker og forurener anklagemyndigheden, der jo selvsagt af natur burde være uafhængig.

Vi skal jo lige huske, at der er rejst tiltale mod Claus Hjort, hvorfor skaden ved politisk indblanding vil være åbenlys.

Hvad kan en oprørt borger så gøre? Ikke så hulens meget, desværre. Borgerne kan straffe politikerne for brudte løfter ved næste valg.

Og hvis politikerne forsøger at vaske tavlen ren, men så må det være Ekstra Bladet og de andre kritiske mediers opgave at vedblive med at skrive kritisk om de uappetitlige studehandler – helt frem til næste valg.