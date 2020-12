Stuurt klimanummer

Jeg har tidligere på denne plads fremhævet, at klimaminister Dan Jørgensens varmluft-kvote var opbrugt.

Jeg tog fejl. Jeg undskylder.

DAN Jørgensen har oven på den politiske aftale om, at olieudvindelse i Danmark ophører i 2050, kundgjort, at dette er et meget opsigtsvækkende klimatiltag.

’Jeg tror, det her internationalt set vil få en del opmærksomhed,’ siger Jørgensen.

OG JA, beslutningen kan sandt nok lyde som en skarp politisk prioritering til fordel for klimaet. Men sandheden er, at Danmark roligt kan aflyse den ottende budrunde siden 1967 for firmaer, der gerne vil udvinde olie og gas i dansk farvand. Ingen ville byde ind alligevel. Vi har nået stadiet, hvor Nordsø-olien bliver for dyr at udvinde.

MAN HAR vidst dette længe. Til gengæld er det stadig ikke på socialdemokraternes vagt, at der sættes ind med effektive CO₂-afgifter. For ’sociale hensyn og ønsket om at skabe jobs skal gå hånd i hånd med klimapolitikken,’ som Dan Jørgensen tidligere har udtrykt.

Det var dette, der tidligere fik mig til at konkludere, at Dan Jørgensens kamp mod global opvarmning snarere er en varmholdig talestreg, der har fået partierne bag det såkaldte forståelsespapir til at underskrive et ønske om såmænd nok at ville redde verden, men ikke nødvendigvis kræve det.

GODE hensigter er gratis.

Således er ministerens varmluft kvote opstået. ’Der står ’Mr. 70 procent’ på ryggen af Dan Jørgensen. Han har selv påført det med bred pensel. Regeringen skal have nået 70 procents reduktion af CO2 om ti år. Men vi kan allerede konstatere, at det er et politisk svindelnummer. Eller i bedste fald udtryk for ’overvurdering af egne evner,’ for nu at citere den tidligere leder.

DEN ’internationale opmærksomhed’ kan naturligvis komme alligevel. Ja, faktisk kom den allerede fredag eftermiddag. Dog ikke i den form, Dan Jørgensen formentlig håbede på.

Snarere tværtimod. Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg mente tydeligvis, at den danske klimaministers angiveligt omfattende sejr var såvel for lidt som for sen:

'FOR OS børn er det ikke den gode nyhed, som nogle mennesker synes at tænke. Vi er i en nødsituation for klimaet,’ udtalte Thunberg fredag.

Dan Jørgensens selverklærede politiske vovemod og snak om foregangsland er dermed blot en nødvendighed, klimaministeren anvender til at erklære sig dydsiret og ren i tale såvel som virke. Egentlig uden at have noget at have det i.