Styr hævntørsten

NERVERNE SIDDER uden på tøjet. Nedtællingen er begyndt.

Om få dage udløses spændingen, når Minkkommissionen kommer med sin beretning.

DE BORGERLIGE lugter blod efter Ekstra Bladets afsløring af, at kommissionen lægger op til kritik af Statsministeriet. Det fremgår af høringsbreve, som er blevet udsendt til en række personer, som har været til afhøring.

VENSTRE ER ENDNU mærket af Inger Støjberg-balladen og er stadig overbevist om, at regeringen har haft en finger med i spillet i spion-sagen mod Claus Hjort Frederiksen.

Derfor skal mink-skandalen, der allerede har kostet Mogens Jensen livet som fødevareminister, udnyttes fuldt ud og bane vejen for Mette Frederiksens fald.

DE BORGERLIGE med Venstre i spidsen har allerede besluttet at kopiere modellen fra Støjberg-sagen og få uvildige advokater til at vurdere Minkkommissionens arbejde og undersøge grundlaget for strafansvar.

Enhedslisten er imod, og de radikale tøver, hvilket har fået Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, til at udtale følgende til Politiken: ’For mig lugter det af, at de radikale er meget optagede af at ville komme i regering.’

MÅ VI ANBEFALE V-politikerne at spise brød til og styre deres hævntørst.

Det er en uskik at begynde at spekulere i nye undersøgelser og konsekvenser, endnu inden kommissionen har færdiggjort sit arbejde. Hvad enten det drejer sig om sager mod Inger Støjberg eller Mette Frederiksen.

INGEN ER UENIGE I, at mink-sagen er alvorlig. Det er vigtigt at få fuld klarhed over, hvordan de enkelte ministre handlede, da det stod klart for dem, at der ikke var lovgrundlag til at føre beslutningen om at aflive alle mink ud i virkeligheden.

MEN DET TJENER ikke retfærdigheden, at de borgerlige allerede nu forudskikker brud på straffeloven og holder advokater i beredskab. For ingen ved jo, om Minkkommissionen ender med kun at udtale mild kritik. Sophie Løhde og co. vil pelse bjørnen, før den er skudt. Og det er aldrig klogt.