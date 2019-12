Succes på skinner

DSB HAR ikke kunnet prale af særlig mange succes-historier i lang tid. Så når der endelig sker noget positivt, er det værd at notere. Det gør vi så:

DE SENESTE måneder har markant flere danskere valgt at tage toget mellem de store byer. De såkaldte fjernruter mellem hovedlandet, Fyn og Sjælland er i fremgang.

KONKRET er stigningen på otte procent, hvilket skal ses i sammenhæng med, at antallet af togpassagerer ellers er faldet de senere år.

VI NØJES med et enkelt eksempel: I september sidste år steg 688.000 passagerer på et Intercity-tog over Storebælt. I samme måned i år var tallet 744.000.

Som DSB’s kommercielle direktør, Jan Sigurdur Christensen, formulerer det i Jyllands-Posten: ’Vi er superglade for udviklingen.’

SUCCESEN skyldes ikke mindst, at DSB har strømlinet en ny prispolitik og nu tilbyder markant billigere billetter for at få fyldt togsæderne. En lavprisbillet mellem Aarhus og København kan uden for myldretiden købes for 99 kr. mod normalt 399 kr.

DSB SER også succesen i sammenhæng med, at flere tog har kørt til tiden gennem en længere periode. Og endelig peges på, at flere passagerer formentlig ønsker at rejse miljø- og klimavenligt.

HVAD ANTAGELSEN bygger på, er uklart. DSB underbygger ikke påstanden. Men hvis der er tale om andet end luftig, grøn ønsketænkning på passagerernes vegne, er det et skridt i den rigtige retning.

FOR DEN kollektive trafik spiller desværre en birolle i den aktuelle, flimrende omstillings-debat. For tiden er el-biler det store dyr i politikernes klima-åbenbaring. Tænkningen er, at hvis afgifterne sættes ned på el-biler, bliver alt godt, for så slipper vi for de sorte biler og deres CO2-udslip.

JO-JO. Bortset fra, at vi i mange år ikke vil vide, hvor strømmen til el-bilerne kommer fra. I det omfang, den stammer fra kulkraftværker frem for eksempelvis vindmøller, er der ikke meget sparet.

I DET større klima-perspektiv skal natur og miljø medregnes. Og den voksende bilpark kræver asfalt. Og biler smadrer naturen. Og biler larmer og gør folk syge – uanset om motoren kører på el, diesel eller benzin.

DERFOR handler reel grøn omstilling af transport om, at vi skal køre mindre i færre biler og satse meget mere på kollektive løsninger.