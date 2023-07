Sundstrøm-parret skal til lommerne

'Tyveri' og 'svindel', skriver vrede kunder på auktionshuset Lauritz.coms profil på Trustpilot, og det er da også en nærliggende tanke at få, når man ser, hvordan virksomhedens dødskamp er blevet forlænget for kundernes penge.

De to ejere, ægteparret Bengt og Mette Sundstrøm, er blevet ved med at tage imod nye varer til auktion, selvom de ikke var i stand til at afregne for de ting, de allerede havde solgt. Så tidligt som i januar kunne vi i Ekstra Bladet fortælle om vrede kunder, der ikke havde fået deres penge. Derefter blev Lauritz.com langsommere og langsommere til at afregne, indtil man til sidst helt holdt op med at betale.

Alligevel fortsatte ægteparret lystigt driften, som om intet var hændt. De gennemførte endda en særlig kampagne, hvor de lokkede med nul kroner i salær – lige før betalingsstandsningen og konkursen.

De må da have vidst, at den var helt gal, og at de aldrig ville kunne betale kunderne? De penge, de hidtil havde fået ind fra auktionskøbere, var jo bare blevet hældt ned i selskabets dybe gældshul.

I første omgang er Sundstrøm-parret beskyttet af, at det er deres selskab og ikke dem selv, der skylder kunderne penge. Så deres villa i Klampenborg og vinslot i Frankrig er i første omgang urørlige. De er også beskyttet af den gamle regel om, at det ikke er nogen forbrydelse at være en dårlig forretningsmand.

Men på et tidspunkt kan man blive så dårlig en forretningsmand, at man bliver personligt ansvarlig for, hvad der sker i ens selskab. Man kan endda blive så dårlig en forretningsmand, at man faktisk er kriminelt dårlig, og så kommer straffelovens paragraffer om mandatsvig og skyldnersvig i spil.

Men indtil da er det Lauritz-kundernes eget problem at vride penge ud af Sundstrøm-parret. Og det bliver besværligt og dyrt. Kunderne skal selv anlægge en retssag, og den skal de selv betale for. Derudover skal de ikke regne med at få ret meget ud af det, for de penge, man kan hente hos Bengt og Mette Sundstrøm, vil formentlig skulle deles med andre kreditorer, altså Skat og leverandører. Man får ikke nødvendigvis forrang, bare fordi man er et almindeligt menneske uden forretningsforstand, der har sat et arvestykke på auktion.

Og det er fuldkommen urimeligt. Vi vil følge meget nøje med i, hvordan det går med at drage Sundstrøm-parret til ansvar. Det anbefaler vi også erhvervsministeren og justitsministeren at gøre. Denne sag kunne godt ende med at vise, at loven skal ændres.