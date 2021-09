Svaret er 'nej'

SKAL VI have minkavl tilbage i Danmark? Svaret er af mange grunde ’nej’.

INGEN HAR eksempelvis lyst til at være til grin for egne penge. Vi har bevilget minkavlerne rundhåndede 19 milliarder kroner i erstatning for at lukke deres erhverv.

OG SÅ er der i øvrigt den rent faglige begrundelse. Det er faktisk derfor, vi spørger her på lederplads. Det midlertidige forbud mod minkhold i Danmark på grund af smittefare udløber ved nytår. I går, tirsdag, orienterede Statens Serum Institut Folketinget om risikoen ved genoptagelse af minkhold i Danmark. Hvorefter Folketinget skulle tage en beslutning.

VISSE KRÆMMERE vil være fristede. Stort set hele verden har i kølvandet på covid-19 forbudt minkavl, hvorfor man kan få det kinesiske marked for sig selv.

DER ER imidlertid et par ting, vi bør minde hinanden om, før en eksport-begejstring bryder ud. Inden Mette Frederiksen udraderede minkavl med sin ulovlige ordre om at slå 14 millioner mink ihjel, var branchen allerede på vej i graven. Med underskud, fald i antal af avlere og en hjemlig offentlighed, der ikke synes, det er en god idé at holde rovdyr i små bure. Snart kan man således stå der igen.

DERTIL KOMMER, at erhvervet ikke ligefrem hører til den bæredygtige kategori. Og ligeledes bør alle huske, at minkavlerne faktisk kendte smitteproblemet allerede i sommeren 2020. Men de indførte ikke værnemidler og test af medarbejdere. I begyndelsen af november blev 200 minkarbejdere konstateret smittet. Og da statsminister Mette Frederiksen nogle uger senere stod og græd foran en lukket minkfarm i Jylland, vidste alle, at det blev dyrt. Minkfarmere – plus nogle kapitalfonds-typer og bagmænd – kunne pludselig lægge sig til at sove med armene oppe over hovedet.

SELVFØLGELIG SKULLE der fuld erstatning til. Man nedlagde et lovligt erhverv. Komplet kompensation inklusive gæld, fejl og mangler var eneste mulighed. Men ingen andre steder i verden, hvor minkavl er blevet lukket, har erstatningen været så gavmild som i Danmark.

DET SYNES kineseren Pat Wong, som Ekstra Bladet fortalte om, sikkert også. Han havde via skattely på Caymanøerne opkøbt bygninger i jyske byer som Stoholm, Hjerm og Vemb og oparbejdet et samlet underskud på over 100 millioner kroner, som han kompenseres for.

AT GENOPTAGE minkavl i Danmark svarer faktisk til at tatovere ’idiot’ i panden på hver eneste danske skatteborger.