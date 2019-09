Svigt på svigt

ANBRAGT I HELVEDE’ blev en af de tv-dokumentarer, der sammen med den senere medieomtale satte sig fast i sjælen hos mange seere og læsere i 2017.

Anbragte søstre, der i stedet for kærlig omsorg i en plejefamilie var blevet pint i årevis med misbrug og vold begået af deres nye ’far’. Nu stod flere år efter frem og fortalte om deres barndom.

Det er svært at forestille sig en værre skæbne i det højt besungne danske velfærdssamfund end at være anbragt barn i helvede.

Mutters alene i hænderne på ondsindede voksne, uden at nogen kommer til hjælp. Et svigt af de svageste og mest værgeløse.

NU ER DEN samme plejefar igen anklaget for det samme over for endnu en lille pige, og han skal for Retten i Næstved. Det afslører Ekstra Bladet i dag.

Så er det, at mange vil ramme loftet!

Hvor døve, blinde og tankeløse kan myndighederne være?

Søstrene fra tv-dokumentaren blev i sin tid i 1997 anbragt hos den nu gen-anklagede mand, fordi deres egen far havde slået deres mor ihjel.

PLEJEFADEREN, der fik ansvaret for de i forvejen så tragisk ramte børn, viste sig at være en satan, som det kom frem i dokumentaren. Først flere år efter at de var fjernet fra ham, blev han afsløret og fik den hårdest mulige dom.

Men i mellemtiden – de tre år fra søstrenes afrejse og til retssagen og dommen – fik han hurtigt ansvaret for nye plejebørn, viser det sig. Blandt andet den pige, der i dag er 20 år, og som nu har anklaget ham for det samme, som søstrene gjorde.

En beretning, der altså har fået anklageren i Næstved til at rejse en ny, tilsvarende tiltale mod manden.

DENGANG DE tre søstre blev fjernet fra hans varetægt, skete det ganske vist ikke, fordi han havde mishandlet dem.

Nej, pigerne blev fjernet, fordi de blev vurderet som ’problematiske’. Det var altså deres egen skyld, at de havde det elendigt ...

En læge, en pædagog og flere andre havde ellers indberettet, at de mistrivedes, at noget var galt. Men Slagelse Kommune overhørte mistanken. Kommunen blev senere dømt til at betale en historisk erstatning for sine katastrofale skyklapper.

NU SKAL retssagen i Næstved vise, om det forfærdelige skete én gang til på baggrund af denne sløsethed med barneskæbner.

At kommunen overhovedet så hurtigt, efter at tre søstre har været ’problematiske’, og efter at der er kommet indberetninger fra kompetente voksne – giver manden ansvaret for et nyt barn – dét overgår ens mest forstemmende anelser om, hvordan anbragte børn bliver svigtet.

Gang på gang dukker beretninger om tilsvarende skæbner frem over hele landet. Det er hjerteskærende og dybt, dybt frustrerende for samfundet og retsfølelsen.