Syg belønning

Men der er forskel på jura og moral. Særligt i et Danmark, hvor jurister, økonomer og forvaltere gives millionlønninger for et ansvar, de efterfølgende nærmest forgyldes for systematisk at svigte. Fordi vi som samfund har bevilget dem alt for favorable kår.

Tirsdag i sidste uge blev direktør for Aarhus Universitetshospital Poul Blaabjerg og lægefaglig direktør Claus Thomsen fyret. 313 kræftpatienter har på de to direktørers vagt ventet for længe på en operation for mave-tarm-kræft. Flere af disse patienter står i dag med en dødsdom.

DE TO direktører kan tage henholdsvis 4 og 3,5 millioner kroner med sig ud ad døren.

Vi ser det alt for ofte. I kommuner og regioner såvel som staten. Topforvaltere, der fyres. Hvorefter de får gyldne håndtryk, der til forveksling ligner fyrstelige belønninger – for forsømmelse, uduelighed, storhedsvanvid eller fiflerier. Indenrigsministeren og Kommunernes Landsforening bør selvsagt tage sig sammen og få lagt et loft over de abnorme fratrædelsesbeløb.

VI BORGERE kan spørge: Er offentlige forvaltninger generelt i moralsk skred? Og hvis ja, er det så opstået ved, at det i mange tilfælde opleves som konsekvensløst at fejle? Og at det bekvemt kan isoleres til underordnedes handlinger.

Tag Britta-sagen. En medarbejder i en socialstyrelse stjæler 117 millioner kroner. Penge beregnet på særlige indsatser for de svageste. Hvordan kan der ikke være afdelingschefer, kontorchefer, departementschefer eller ministre, der har et medansvar?

OG FINDES der slet ingen grænse for, hvor uduelig og ødelæggende en chefs virke i det offentlige kan være og så alligevel udløse en bonus? Det viser sig, at de to århusianske sygehusdirektører gennem de seneste fire år hver især har fået udbetalt bonusser på over 300.000 kr. Alt imens kræftpatienter blev svigtet, og unødvendige benamputeringer fandt sted.

I det offentlige taler vi åbenbart forvaltere, der belønner hinanden helt uden greb i virkeligheden. Man rager uretmæssige fordele til sig ved at omgå mening og ånd i de ordninger, der findes. Og udbyttet er – som det fremgår – omvendt proportionalt med indsatsen.

Og de implicerede er tilsyneladende uden skam.

MAN KUNNE i anledning af sagen fra Aarhus Universitetshospital derfor også konkludere: Var der moral til, vil de to direktører selv donere deres fratrædelser til ofrene. Eller til Kræftens Bekæmpelse.