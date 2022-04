Syge børn efterladt af Mette

’Skal der et dødt barn til,’ må vi spørge statsministeren.

Fem små danske børn sidder fortsat tilbage i al-Roj-fangelejr i Syrien. Ifølge en ny lægerapport er de syge, og mindst tre af børnene er underernærede og lider af posttraumatisk stress, skriver Berlingske.

ALLIGEVEL VIL regeringen ikke hjemtage børnene. Fordi deres mødre administrativt er frataget dansk statsborgerskab. Mødrene skal opgive deres børn, kræver regeringen. Mette Frederiksen stod længe i spidsen for et Danmark, hvor hadet mod syv mødre i de kurdisk kontrollerede flygtningelejre i Syrien var større end barmhjertigheden over for 19 børn.

Efter Ekstra Bladets – sidenhen cavlingbelønnede – afdækning af sagen, medgav regeringen i oktober at hjemtage 14 børn og tre mødre. De tre kvinder er varetægtsfængslet, helt berettiget sigtet for at tilslutte sig Islamisk Stat. Og børnene er i familiepleje og behandling. Det samme bør man naturligvis gøre med de mødre og børn, der stadig er tilbage, hvilket lægerne anbefaler.

MEN DEN ER GAL med regeringens moralske såvel som menneskelige kompas.

Statsministeren har hævdet altid at være børnenes. ’Man vælger ikke selv sine forældre. Men vi vælger, om vi vil hjælpe de børn, der har brug for os,’ som Mette Frederiksen har sagt. Børnene af IS-sympatisører i Syrien har ikke valgt deres forældre. De har brug for os. De er danske. Danmark er et land med en regering, hvis udlændingeminister lige nu mener, vi skal bygge ’ukrainebyer’ til dem, der flygter fra Putins krig i Ukraine. Men børn, der er ofre for Putins, Assads og Islamisk Stats krig i Syrien vendes ryggen. Selvom de er danske.

INGEN ØNSKER islamister i Danmark. Og vi var også helst fri for deres børn. Men som før nævnt her på pladsen, er regeringens holdning til de danske børn i Syrien over tid gået fra pinlig til uværdig.

Og hvordan skal vi overbevise mellemøstlige lande om, at de skal hjemtage kriminelle fra Danmark, ja, sågar bare børn af kriminelle, når vi ikke vil hjemtage vores egne? Ingen i regeringen har endnu svaret på dette, selvom vi her på Ekstra Bladet ofte har stillet spørgsmålet.

OG HVAD med den dag, de efterladte børn – i fald de overlever – står i en voksen udgave på den danske ambassade i Ankara i Tyrkiet og indkasserer deres ret til ophold i Danmark, fordi de synes, Danmark skal mærke deres vrede over at blive ladt i stikken som børn?

Synes Mette Frederiksen så, at hun havde ret? Synes statsministeren i så fald, at hun passede på Danmark, da hun gjorde fem syge børn til socialdemokratisk symbolpolitik?