Sygt tilsyn

Optagelser med skjult kamera har afsløret alvorlige svigt i ældreplejen og medført en tiltrængt debat om de ofte umenneskelige forhold, vi byder de gamle på plejehjemmene.

Ansvaret ligger hos kommunerne. De har tilsynspligten, som for to år siden blev suppleret med statslige stikprøver i form af sporadiske plejehjemsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Nu kan Jyllands-Posten via gennemgang af kommunale rapporter imidlertid påvise, at de kommunale tilsyn er langt mere venligt og mildt stemte end statens.

I seks af ni sager, hvor statens tilsyn har givet et påbud, er de kommunale tilsyn kommet frem til en karakter, der ville svare til en glad smiley.

Avisen nævner som eksempel et kommunalt tilsynsbesøg på Marienlyst Plejecenter nord for Skive. Her gav kommunens tilsynsførende topkarakter. – Meget tilfredsstillende, lød hans konklusion.

Men da Styrelsen for Patientsikkerhed tre måneder senere aflagde visit på det samme plejehjem, fandt man så mange fejl og mangler, at det var nødvendigt med et påbud.

Det skriger til himlen, at vi inden for ældreforsorgen opererer med et system, hvor kommunerne kontrollerer sig selv.

De er selvfølgelig interesserede i at få standarden på plejehjemmene til at fremstå i et gunstigt lys, for ellers bliver der stillet krav om forbedringer. Det koster penge – som skal findes i kommunekassen.

Og de gamle er så svag en gruppe rent vælgermæssigt, at de ofte bliver overset, når politikerne lægger budget.

Venstres ældreordfører, Jane Heitmann, kræver en ændring af hele tilsynssystemet:

– Tallene er et vink med en vognstang om, at der er noget, som ikke fungerer. Det kan simpelthen ikke passe, at man i de fleste tilfælde kan give sig selv en pletfri anmærkning og sige, at vi gør det supergodt, når statens tilsyn kort tid efter mener det modsatte, siger hun.

I et mailsvar til Jyllands-Posten betegner sundhedsminister Magnus Heunicke forholdene som ’foruroligende’ og lover at se på problemerne.

Det bør ikke tage lang tid. Løsningen er selvfølgelig at sætte kommunerne fra bestillingen og overlade tilsynene til et uvildigt og uafhængigt kontrolorgan.