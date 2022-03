VI ER efterhånden vant til lidt af hvert, vi skatteydere.

Vi ved jo godt, at vores skattekroner bliver taget for givet, og at de i stor stil bliver skyllet ud i myndighedernes store lokum af slendrian og ligegyldighed.

Men vi må i det mindste kunne forvente, at myndighederne har vores ryg, når vi kommer galt afsted eller på anden vis står med hatten i hånden. Ellers holder alting simpelthen op. Men det er desværre ikke tilfældet.

HVIS MAN var i tvivl om det, kan man jo læse statsrevisorernes gennemgang af handikapområdet, som blev offentliggjort i denne uge.

Her fastslås det, at myndighederne i årevis har begået fejl på fejl i behandlingen af fysisk og psykisk handikappede. Ankestyrelsen har fundet fejl i mere end hver tredje sag fra 2013-2021. Og myndighederne har ikke har overholdt gældende regler på området, konkluderer statsrevisorerne blandt andet.

DET ER ISÆR sager om hjælp til forældre til børn med handikap, der er smækfyldt med fejl. Og hvis du tror, at du nu har hørt det værste, må du tro om igen: For Socialministeriet har ikke alene svigtet i sit tilsyn med området. Her har man også kendt til problemet i årevis.

Sagt på almindeligt dansk: Det har sejlet totalt for øjnene af de ansvarlige. Og det har som sædvanlig ingen konsekvenser haft. Ikke for myndighederne, i hvert fald. ’Kun’ for vores svageste medborgere, der som bekendt også betaler skat.

OG HVIS det går, som det plejer, får det heller ingen konsekvenser. Det gør det nemlig aldrig. Nu har statsrevisorerne kaldt det ’utilfredsstillende’, og så har den siddende minister, lige nu hedder hun Astrid Krag, lovet bod og bedring – igen – og så ellers sendt aben videre til andre politikere.

DERMED KAN myndighederne gøre fuldstændig, som de plejer: være totalt ligeglade.

De lever åbenlyst deres eget liv i deres egen ret, hvor borgernes egentlige rolle i samfundet er reduceret til at levere penge til de evigt kværnende bureaukratiske tandhjul og så ellers lade være med at gå alt for meget i vejen. Det burde være omvendt. Og der burde rulle hoveder.