Syndernes forladelse

I dag er den vigtigste højtid i Danmark begyndt. Nej, det er ikke julen, og du er tilgivet, kære læser, for ikke at vide det. Hvilket vi vender tilbage til.

Alle har vi selvfølgelig glædet os. Til at have fri, vel at mærke – ikke til at gå i kirke. Byfolk kan bevidne, at højtiden blev indledt allerede i fredags. Her blev byen tømt for mennesker, der drog i sommerhuse eller på udlandsrejser.

Man må selvfølgelig dyrke, hvem og hvad man vil. Eller lade være. Vi har religionsfrihed. Gudskelov, som man siger.

Det er dog bemærkelsesværdigt, hvordan vi danskere – eller 74,3 procent af os (et konstant faldende tal gennem de seneste årtier, ganske vist) – insisterer på at være med i en tro og en kirke, vi faktisk ikke gider komme i. Kun mellem to og tre procent af medlemmerne går regelmæssigt i kirke.

Gennem årene har diverse spørgeundersøgelser dertil godtgjort, at der næsten ikke er nogen huller i vores uvidenhed om kristendom. Vi har vanskeligt ved at redegøre for, hvad der skete henholdsvis skærtorsdag, langfredag og påskesøndag.

Langt størstedelen af folkekirkens medlemmer ved intet om påskens helt afgørende og centrale betydning for kirkens budskab.

Det skal vi dog ikke tage så tungt. Sådan har svaret altid lydt fra kirken selv. For Danmark er en kristen grundkultur. Det ligger i danskernes måde at omgås hinanden på. Det ligger i samfundets retfærdighedssans og omsorgsbegreb. Man må da gerne melde sig ud af folkekirken, men derved slår man sig blot i tøjret.

Lad imidlertid følgende være Ekstra Bladets påskebudskab:

Ingen skal føle sig skyldige, fordi man ikke ved, at skærtorsdag spiste Jesus det sidste måltid (den sidste nadver) med sine disciple og blev derpå forrådt, langfredag blev han korsfæstet, og påskedag genopstod han fra de døde.

Det er såmænd hele meningen med det hele. Den overordnede pointe om påsken kommer alle danskeres – ja, sågar hele menneskehedens dårskab og uvidenhed – til undsætning. For da frelseren hang på korset, tog han alles synder på sig. Også dem, der ikke kan huske, hvordan han havnede der.

Og så lige lidt bonus-info her til sidst: For hvad så med anden påskedag? Hvad hændte så der, spørger den kvikke, men stadig uoplyste læser. Svaret er: ingenting. Genopstandelsen er bare så fed en begivenhed, at man skal bruge to dage på at fejre den.

Følgelig behøver ingen vende hjem fra sommerhus, udlandet, værtshuset eller andre steder før tirsdag. Se, det er næstekærlighed.