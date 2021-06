SYSTEMFEJL

LASSE DALBY JENSEN har forståeligt nok mistet tilliden til sit lands myndigheder og politikere.

Som vi kan berette i dagens avis, afleverede han 2200 siders nidkært udfærdiget dokumenta-tion for, at han og aserbajdsjanske Mila er et par. Og at de har levet sammen i Sverige i den tid, der kræves for at få ophold i her i landet.

Deres ansøgning om familiesammenføring burde uden tøven godstemples.

MEN I DANMARK ligger stemplet hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri). Og styrelsen er det modsatte af sit navn. Den sørger åbenbart for at forhindre rekruttering af kvalificeret, international arbejdskraft.

Således er Mila it-specialist og har måttet sige nej til to gode jobs på grund af styrelsens inkompetence. Hun ankom ydermere til Danmark som barn og har studeret, arbejdet, betalt skat og taget kørekort i Danmark.

VI ER DERFOR nødt til at spørge: Hvis ikke Mila repræsenterer ’international rekruttering’ såvel som god ’integration’, hvad er det så, Styrelsen for International Rekruttering og Integration synes, der skal til?

FØRST EFTER to års barokt sejtrækkeri har Lasse og Mila i denne måned fået ophold som par i Danmark. Selv efter Udlændingenævnet gav parret medhold i en klage over Siri, forlangte de mere dokumentation end de allerede 2200 afleverede sider.

DENNE SAG er hovedrystende. Men perspektivet i den er forfærdende. For der må sættes spørgsmålstegn ved, om de myndigheder, der er sat til at forvalte det mest debatterede og detailregulerede område i dansk politik, nemlig udlændinge- og integrationspolitik, magter opgaven.

Lukker man de rette ind og holder de ukvalificerede med eksempelvis proforma-ægteskaber ude?

EKSTRA BLADET vil tillige en af de kommende dage godtgøre, at hvis danskerne tror, at myndighederne mest udviser mellemøstlige og nordafrikanske ansøgere – fordi det er, hvad politikerne i snart to årtier har fortalt os – så må de tro om igen.

I toppen ligger thaier og filippinere.

’JEG HAR FÅET aflivet min tro på systemet, og det her ryster mig i min grundvold,’ siger Lasse Dalby Jensen til Ekstra Bladet.

Vi forstår ham. Og vi vil hermed gerne opfordre de 23 ordførere i Folketinget, som Lasse Dalby har forelagt sin kritik af systemet, til at svare både ham og os andre på spørgsmålet: Hvad foregår der?