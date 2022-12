DE FORLANGTE et folketingsvalg. De krævede et stop for Mette Frederiksens egenrådige måde at anvende magten på. De krævede en bred regering som løsning.

TIRSDAG FORLOD Radikale Venstre så forhandlingerne om dannelsen af en ny, bred regering. Og den nyudklækkede radikale formand, Martin Lidegaard, udtalte sig så vægelsindet og ’radikalsk’, at det opsummerede hele nederlaget for hans parti: ’Radikale kommer hverken til at være støtteparti eller opposition.’

DET ER DET, andre kalder ’hverken fugl eller fisk’. Udsagnet runger som et ekko på ordene fra Lidegaards forgænger Sofie Carsten Nielsen der ligefrem hævdede, at ’politik er gået i stykker’.

Tillad os at påpege, at Radikale Venstre i egen indbildning oftest forveksler partiets tilstand med nationens. Man forstår ikke, at det kan gå udmærket for landet, selvom det modsatte er tilfældet for Radikale Venstre.

DE RADIKALE gjorde sig til sprechstallmeister for en nederlags-fortælling om, at verden er af lave. Men vi taler om et parti, der oven på sexisme-skandale og diverse desertører i folketingsgruppen længe selv har været i et indre forfald.

PARTIET TVANG tidligt Mette Frederiksen til at udskrive valg med lang betænkningstid. Det gav fem måneders valgkamp. Sofie Carsten Nielsen ville have et nyt, bredt samarbejde. Partiets eget valgresultat og lederens valgresultat blev imidlertid så ringe, at sidstnævnte måtte gå af.

TIRSDAG STOD HENDES afløser i et ufrivilligt klovneri og kundgjorde, at partiet også vinkede farvel til at være med i det brede samarbejde, de hævdede, valget skulle til for. Noget med ’klimaet’ og ’de unge’, lød begrundelsen.

PARTIET HAR DOG været med i forhandlingerne hele vejen. Det er næppe spritny information, hvor de andre partier står på de to emner. Klovne kan som bekendt kendes på deres outrerede påklædning.

POLITISKE KLOVNE kan kendes på, at de står afklædt. Kan vi antage Lidegaard

– som formildende omstændighed – er blevet nedstemt af sit eget parti? Hvilket dog ikke gør Radikale Venstres tilstand meget bedre.

DE RADIKALE HAR længe levet i den indbildning, at de er det moralske centrum i Danmark. Alt imens partiet er blevet det modsatte: et udkantsområde i dansk politik. Et fløjparti, om man vil.

VAR DET IKKE også idéen med den brede regering? At fløjpartier skulle holdes uden for indflydelse? Lidegaard og kompagni ser ud til at være blevet ramt i nakken af noget, de selv har kastet.