Tæsk til Føtex

EKSTRA BLADETS maddetektiver har de senere år interesseret sig aktivt for fødevarekvaliteten i vore supermarkeder.

Ofte i samarbejde med datojægeren Jan Olsen, der donerer sine ’dusører’ i form af kaffeposer til væresteder for hjemløse.

I 2017 afslørede vi omfattende svigt med at fjerne gamle varer fra hylderne i mange af supermarkedskæden føtex’ butikker.

VI BESLUTTEDE OS for at gentage kontrollen i år for at se, om det står bedre til i dag. Om fødevaresikkerheden er blevet opgraderet.

Men ak. Som det dokumenteres af reportagen i lørdagsavisen, flyder det fortsat med gamle varer i føtex. Selv hønsesalat, der var en måned for gammel, stod parat til salg!

SLØSERIET ER ikke bare en hån mod kunderne, det kan være direkte sundhedsfarligt at indtage produkter, hvor datoen for sidste anvendelse er overskredet.

Man skulle tro, at føtex-ledelsen ville undskylde og love bod og bedring efter Ekstra Bladets afsløringer. I stedet valgte supermarkedskædens kommunikationsafdeling at så tvivl om vores dokumentation!

KONKURRENCEN ER blevet hårdere og hårdere på discountområdet, og vi er ikke så naive at tro, at føtex er den eneste kæde, der sløser med fødevarerne.

Det er ikke verdens største forbrydelse, men siger noget om behandlingen af kunderne. Salg uden service. Det er tydeligvis vigtigere at få nye varer på hylderne end at få fjernet de gamle og måske fordærvede.

I føtex har man tilsyneladende så travlt med at give priserne tæsk, at man glemmer kundernes forventning om friskhed og kvalitet.

HVORDAN KOMMER man så svineriet til livs? Her er forslag til tre kontante metoder:

1. Vi skal som forbrugere blive mere bevidste og kontrollerende.

2. Boykot butikken, når eksemplerne er slemme og vedvarende.

3. Fødevaremyndighederne må optræde mere aggressivt og uddele bøder, der virkelig gør ondt, når de igen igen konstaterer sløseri med varerne.

I HELT GRELLE tilfælde kan det være nødvendigt at lukke butikken – i hvert fald midlertidigt. Der skal som bekendt skarp lud til skurvede hoveder.