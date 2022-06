Tæt på Qatar-strofen

MED KUN fem måneder til VM i fodbold i Qatar er det åbenlyst for enhver, at turneringen bliver gennemført. Men endnu er det muligt at gøre noget ved situationen for de mange migrantarbejdere, som stadig lever en træl-lignende tilværelse i den ulidelige varme.

TUSINDVIS af migrantarbejdere er døde, siden Qatar i december 2010 fik tildelt VM af en flok korrupte mænd i FIFA’s eksekutivkomité. At de var korrupte, er ikke blot en påstand. Dokumentationen fik vi i retten i New York i slutningen af 2021.

DET VAR USA, der blev snydt ved afstemningen i 2010, og det var de amerikanske ledere, der satte FBI til at kigge FIFA efter i sømmene. Det var et grimt syn. Men på intet tidspunkt har det fået fodboldens ledere, ikke FIFA, ikke UEFA eller for den sags skyld heller ikke DBU, til at kræve en ny afstemning om VM 2022.

MULIGHEDEN VAR der ellers i 2015, hvor skeletterne væltede ud af skabene i FIFA’s hovedkvarter på FIFA-strasse i Zürich. Det førte til Sepp Blatter og det gamle regimes fald, men i stedet for at rydde grundigt op, også i Qatar-strofen, valgte den nye præsident, Gianni Infantino, at forlove sig med emiren. Qatar takkede ved at hælde millioner i FIFA’s sponsorkasser.

VM BLIVER gennemført. Men hvis fodbolden ikke helt skal tabe ansigt, er det nødvendigt at efterlade en form for arv i Qatar. Den norske fodboldpræsident, Lise Klaveness, tog tyren ved hornene på FIFA’s kongres i marts i Doha. Hun ønskede forandringer og forbedringer på menneskerettighedsområdet. Det var en stærk tale, men den fik kun en forkølet opbakning fra DBU’s Jesper Møller.

HAN HAR siden stort set forholdt sig tavs i forhold til Qatar. Han er heller ikke med i den delegation af UEFA-lande, som i dag rejser til Qatar for at lægge pres på VM-arrangørerne. I stedet deltager DBU’s direktør, Jakob Jensen. Delegationen vil rejse tre punkter over for sheikerne:

* Der skal oprettes et migrantarbejder-center, hvor de udsatte kan få retshjælp og hjælp til at forstå deres rettigheder.

* Der skal skabes en hjælpefond, som sikrer kompensation til migrantarbejdere, som lider overlast. Amnesty International har foreslået, at landsholdene ved VM afleverer deres præmiepenge til denne fond.

* Endelig skal homoseksuelles rettigheder sikres.

I DELEGATIONEN er også Lise Klaveness, som selv lever sammen med en kvinde. I marts i Doha var hun bekymret for sin egen sikkerhed, fordi homoseksualitet kan straffes med syv års fængsel i Qatar.

NU TAGER hun afsted igen blandt andet for at sikre, at homoseksuelle fans kan tage til slutrunden. Det er vældig fint, men når man har fulgt udviklingen i Qatar gennem de sidste mere end ti år, er erfaringen, at Qatar siger det, som kritikerne gerne vil høre.

NÅR DET kommer til stykket, er fremskridtene kun ganske få. Qatar er et diktatur styret af emiren og et præsteskab med rod i shariaen. Og når man ikke vil spille boykot-kortet, ender VM alligevel med at blive det store sportwashing-show.

DET ENESTE, som er muligt at opnå, er migrantarbejder-centret. Det vil kunne hjælpe tusindvis af arbejdere. Her bør også regeringerne presse på, men vores egen kan ikke en gang svare på, om Mette Frederiksen eller andre fra det offentlige Danmark vil kaste glans over slutrunden.