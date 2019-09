Tag Dannebrog tilbage

JEG TROEDE aldrig, det skulle ske. Men jeg har fået flagstang, og den er otte meter høj. I dag hejser jeg for første gang Dannebrog, en handling jeg ville have forsvoret indtil for nylig.

MEN EFTER det seneste valg er det simpelthen nødvendigt at træde i karakter og vise, at det ikke er bærmen af hadefulde socialmedia freaks samt Rasmus Paludan-typerne, der skal diktere, hvad danskhed er, og hvad vores smukke rødhvide flag symboliserer.

MIT FLAG er inkluderende, hylder mangfoldigheden og glæden ved at være dansk i et Danmark, hvor shawarma, pizza og thaimad er lige så almindelig en spise som frikadeller.

MIT DANNEBROG hylder ikke niqab og nye danskere, der nægter at leve efter vores demokratiske spilleregler og normer for ligestilling. Men de er heldigvis få, og de skal ikke ødelægge glæden ved at sige velkommen til alle dem, der gerne vil bidrage til det danske samfund.

SÅDAN NOGLE mødte jeg i ugens løb på Global Gastro i Kastrup udenfor København. Firmaet leverer frokostmad til virksomheder, blandt andet Skat.

PÅ GLOBAL BISTRO møder man mellem kl. fire og seks om morgenen. Og der er kun ansatte med en anden etnisk baggrund end dansk. Derfor kunne man få den tanke, at etniske danskere ikke gider møde så tidligt.

KRAVET FOR at blive ansat er, at man kan møde til tiden. ’Resten lærer vi dem, inklusive dansk,’ siger chefen Hesham El Attar. Han er selv en tidligere rod fra Mjølnerparken, men har arbejdet sig ud af ghettoen og driver nu en blomstrende virksomhed.

EN AF DE ANSATTE, Ahmed, bor i Sverige. Han skal med færgen lidt i fire hver morgen fra Helsingborg til Helsingør for at nå på arbejde til kl. seks. Ahmed er dansk statsborger, men nødt til at bo i Sverige, fordi Danmark ikke vil give opholdstilladelse til kvinden, han for nylig giftede sig med.

DET ER blandt andet Ahmed, jeg hejser flaget for i dag. Jeg hylder på ingen måde dem, der ikke vil give alle danske statsborgere lov til at gifte sig med den, de elsker.

VI SKAL tilbage til det Danmark, som tør. Vi skal pakke frygten bort og finde fornuften frem. Vi skal have selvtilliden tilbage. Vi skal se mulighederne i stedet for hele tiden at tro, at alt fremmed er farligt.

HEJS DIT flag, og hjælp mig med at tage Dannebrog tilbage.