Tag en tudekiks

LARS LØKKE er nu sprunget endeligt ud som partistifter. Ingen falder ned af stolene af overraskelse. Det har jo været undervejs længe.

TIL GENGÆLD er det påfaldende, så voldsomt bebrejdelserne og udskamningen vælter ned over ham fra borgerlig blok. Konkurrencen er absolut ikke velkommen:

HAN KAN IKKE være det bekendt. Han skader borgerlig politik. Det er tarveligt over for Venstre og Jakob Ellemann-Jensen. Og over for Løkkes Venstre-vælgere. Nærmest en dødsdrift ...

ANKLAGERNE ER mange og hårde. Men stop dog det klynkeri! Blå blok ligner ganske rigtigt et nedbrændt håndværkertilbud nu. Men det var den vel allerede, inden Løkke blev afsat som Venstre-formand, og hvad deraf fulgte.

DET VAR BLÅ BLOK selv, der gjorde det pløkumuligt for Løkke at føre borgerlig politik i hans sidste regering. Især amatørerne i Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Det gedemarked fik Løkke til at sige stop over for at indrette sin politik efter en flok tosser, der i øvrigt er parate til at skrotte internationale konventioner og EU. Det satte Løkke på fri kurs.

OG APROPOS vælgere: Det er, som om de borgerlige jammerkommoder i deres advarsler og moralske mobning lige overser, at der sådan set kun er én gruppe, der afgør, om Lars Løkkes nye parti bliver et flop og/eller en klyngebombe i blå blok: Vælgerne! Og mon ikke borgerne godt selv kan afgøre, om Løkke har bedst af at blive på is, eller om han skal ind i varmen?

MANDEN SKAL i hvert fald have lov at prøve. Han har dog en del at byde på! Og ingen kan påstå, at de ikke ved på forhånd, hvad de får over disken. Alt er kendt – fra boksershortsene til sundhedsreformerne.

DET ER MÅSKE lige præcis dét, man er så bange for? Blandingen af dyb erfaring, lig i lasten og uforfærdethed.

’DU HAR HAFT din tur. Du kan ikke være det bekendt,’ svovler eksempelvis Søren Pind. Det er muligt. Men det afgør vælgerne jo! Og er Pind måske en lille smule ærgerlig over, at han selv slap politik, mens den gamle, slidte tyksak stiller op i ringen igen?

BLÅ BLOK ER jo allerede på krykker – og ville være det, om så Løkke var emigreret til Færøerne. Søren Pape (K) går ganske vist rundt med et saligt Mona Lisa-smil i en sand Gallup-rus. Men han siger ikke noget om politik.

DEN KONSERVATIVE leder har lige fået en nuttet hundehvalp, der er opkaldt efter Margaret Thatcher. Det er nok klogt. Det med hvalpen, altså. Den bidrager til feelgood-indtrykket, nu hvor vælgerne er vilde med dét.

JERNLADYEN VILLE kaste op i håndtasken, hvis hun blev sammenlignet med Papes politiske Medova-te.