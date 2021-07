Tag jer sammen

Jeppe Kofod og Mette Frederiksen må se at tage sig sammen. Det kan ikke passe, at danske fodboldfans ikke kan komme ind på Wembley i London til EM-semifinalen på onsdag.

Kasper Hjulmand lagde i weekenden maksimalt pres på for, at myndighederne herhjemme og i Storbritannien kommer op i omdrejninger. Det er vidunderligt, at vi har en landstræner, der kan sige tingene utvetydigt på en besindig måde, og det er allerede anden gang, han beder politikerne tage ansvar og vise vej ud af fodboldens mange sindssygt dårligt håndterede hængepartier.

De ansvarlige kan åbenbart ikke selv finde ud af det og trænger til en voksenven. Her er Hjulmand en gave. Sidst, han trådte i karakter, var, da han bad om en fælles strategi, så det ikke er spillerne, der skal tage stilling til, om Danmark bare skal stille op i et hvilket som helst diktatur, når sportens pengemænd lægger store kampe obskure steder.

Nu prøver han så at få gang i de sløve padder i regeringen og Udenrigsministeriet, og det er glimrende. Hvis de ikke gør noget efter hans diskrete vink med en lossebom, står de sig meget dårligt både før og efter kampen. Dét her glemmer de danske fans ikke. Det er et svigt, hvis ingen gider løfte en finger. Flere politikere presser også på.

Som Ekstra Bladet skriver i dag, har Jeppe Kofod trukket en sort sæk over hovedet og overladt alt til den danske ambassade i London. Slappere bliver det ikke.

Mette Frederiksen kvidrer på de sociale medier, at hun har trukket stikket, på nær når det gælder fodbold. Det løfte indebærer desværre kun, at hun senest viser sig frem på Instagram i EM-bøllehat.

Vor Herre bevares, er dét, hvad den selvudnævnte landsmoder kan drive det til – nu hvor dansk fodbold står i en fuldstændig forrygende og historisk situation? Så vil vi hellere se hendes makrelmadder. Ja, faktisk helst være fri for hen-des vamle selvpromovering, når det er anderledes engagement og handlekraft, der skriges på.

Storbritannien er lige præcis plukkemodent nu for en gang pression og overtalelse, der også kan give premierministeren selv lidt vind i sejlene. Boris Johnson er presset på mange fronter efter sit ødelæggende brexit. Hans sundhedsminister har allerede i weekenden åbnet en kattelem for lempelser. Det kunne lade sig gøre i Holland og Baku at slippe de danske fans ind. Vil briterne da bakke endnu mere ud af fællesskabet, også når bolden – om man så må sige – ligger lige til højrebenet?

Pudsigt nok prøver DBU at dulme frustrationerne med løftet om, at hvis Danmark kommer i finalen, er der en striks ’smitteboble’ til 1000 tilrejsende danske fans. Det kan altså godt lade sig gøre? Hvorfor så ikke også onsdag?

Folk herfra er vaccinerede, testede og er parate til at svømme derover.