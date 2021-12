Tag stikket eller bliv hjemme

DET VÆRSTE er ikke at blive smittet. Og måske endda indlagt. Det værste vil være at bære smitten – uden at vide det selv – og derpå med fatal udgang give den videre til et menneske, der ikke kan tåle den.

Jeg vil personligt have svært ved at leve med det.

Følgelig forstår jeg ikke ’antivaxxere’. For ovenstående er den bedste og rigtigste grund til at blive vaccineret. Som uvaccineret bliver man ikke alene nemmere smittet, man smitter også lettere andre, hvis man bærer smitten.

JEG FORSTÅR folk med en særlig kondition, for hvem det vil være forbundet med stor risiko at modtage vaccine. Jeg forstår forældre, der tøver med at lade deres helt små børn vaccinere.

Men jeg forstår ikke voksne danskere, der i en blanding af konspirationsforvildelse og forvrøvlet virkelighedsforstyrrelse om diktatur – endda midt i et af verdens mest frie og demokratiske lande – tror, det handler om dem og ikke om deres næste.

Jeg er stor tilhænger af individets ret, af det liberale samfund og af borgerens frihedsrettigheder. Men vi skal alle leve med restriktioner og har tilmed gjort det længe og gjort det før.

HVORFOR IKKE stille særlige krav til folk, der uden medicinsk grund hævder retten til ikke at være vaccineret som en ukrænkelig frihedsrettighed? Hvorfor ikke bare sige: Ja, det er jeres ubestridelige ret, men vilkårene er til gengæld, at I holder jer ude af offentligheden – vi kræver coronapas alle steder – lige indtil samtlige restriktioner er ophævet for alle.

Hvorfor ikke sige det højt? ’Kære uvaccinerede, I er for belastende, omkostningskrævende og egoistiske. Der er fire til fem gange større risiko for at havne på hospitalet, hvis du er uvaccineret i forhold til at være vaccineret.’

DER HAR sikkert været mange grunde til, at folk havner i kategorien for ikke vaccinerede. Jeg håber, naturligvis størstedelen er uden for anti-myndigheds-, anti-Mette- eller anti-medicinalindustri-segmentet. Jeg håber majoriteten er helt uafhængige af de danskere, der i halvandet år har sat deres sølvpapirshat, som de vil, og konspirationsængsteligt har knaldet grydelåg ved demoer.

Måske er der ligefrem flere af de uvaccinerede, der ’bare ikke lige har fået det gjort.’

MEN HELT ærligt, er vi ikke langt nok henne i coronaæraen til, at alle bør have modtaget og forstået fællesbeskeden? At der er ikke nogen vej uden om corona, der findes kun en vej igennem.

Jeg synes, man skal sige til de uvaccinerede: ’Tag stikket, eller bliv hjemme. Vi forsøger ikke desperat at holde noget af Danmark åbent, så du selvoptaget kan demonstrere din lukkede attitude.’