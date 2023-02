UNDRER du dig også over de vanvittige madpriser? Ti kroner for en dåse flåede tomater? 25 kroner for en pakke smør og 70 kroner for en pose kaffe – som endda er skrumpet i størrelse? Tænker du også en gang imellem, om det virkelig kan være rigtigt, at priserne er så høje, fordi Putin har invaderet Rusland?

Hvis du er en af dem, der undrer sig, så har du god grund til det. Ukraine-krigen gav nemlig ganske vist et voldsomt prishop på både råvarer og energi, men priserne er faktisk hoppet ned igen. Det er de danske supermarkeders priser bare ikke. De bliver hængende oppe i højderne.

'ALLE forhold taler faktisk for, at vi burde have et vedvarende prisfald. Der er nok nogle gode købmænd, som formår at holde prisen oppe,' siger fødevareøkonomen Henning Otte Hansen fra Københavns Universitet til TV 2.

Nogle gode købmænd, som formår at holde prisen oppe – det kan man vist godt udtrykke lidt klarere. Man kan for eksempel sige, at der er nogle fødevarefabrikanter, nogle grossister og nogle supermarkedskæder, som tager danskerne bagi.

LAD OS tage kaffe som et eksempel. Kaffe handles jo på en international kaffebørs, så den kender vi en verdensmarkedspris på. Den steg og steg i løbet af 2021, og igennem det meste af 2022 var kaffebørsens pris cirka dobbelt så høj som i 2020. Da en del af det, vi betaler for i supermarkedet, er transport og emballage, burde en pose kaffe ikke blive fordoblet i pris, men dog sådan deroppe ad, og det passer med de prisstigninger, vi så.

Men siden sidste efterår er kaffebørsens pris faldet med en femtedel. Det er jo ret meget. Men den kaffepris, vi skal betale, er bare ikke faldet.

DET ER det samme med smør; det er der faktisk også en verdensmarkedspris på. Det smør, vi køber i forretningerne, er selvfølgelig dansk smør og ikke købt på smørbørsen i Holland, men børsens pris giver dog en antydning. Og den er altså faldet med en tredjedel siden efteråret. Altså et voldsomt fald. Men de smørpriser, du og jeg skal betale i supermarkedet, er stadig på all time high.

Man må jo tro, at vi er idioter.

KUN konkurrencemyndighederne kan komme til bunds i dette her, og så bør regeringen hurtigt få gennemført en undersøgelse af markedet for dagligvarer. På Christiansborg har man netop indgået et forlig om inflationshjælp til de hårdest ramte danskere, men en stor del af inflationen er tilsyneladende fuldkommen kunstig; priserne burde falde, så vi fik deflation og ikke inflation, men i stedet fortsætter de op, bare i lidt langsommere tempo. Det skal vi have en forklaring på.