Tak for friheden? Øh, nej

EN MANDAG i slutningen af januar er langtfra den klassiske gå i byen-aften. Men overvej det alligevel i morgen. Der er noget at fejre.

Vores genvundne frihed.

Det er fair at anerkende, at regeringen formåede at bringe Danmark fornuftigt gennem pandemien.

Rosen forudsætter imidlertid, at man ser isoleret på corona. Der skal ikke for meget andet ind i ligningen.

BILLEDET BLIVER mere nuanceret, hvis man ser tingene i en større sammenhæng – og begynder at diskutere, hvad der blev forsømt: Rettidige kræftoperationer, en ordentlig skole for børnene, hensynet til de ensomme eller demokratiske principper.

Under alle omstændigheder ser corona-mareridtet ud til at være slut nu.

Fra 1. februar er Danmark igen restriktionsfrit.

MAN FRISTES til at sige et stort tak for det.

Og så alligevel ikke. Overhovedet ikke. For at takke for at få noget tilbage, der blev taget fra os, er skørt. At tanken overhovedet melder sig, minder om et regulært Stockholms-syndrom.

Tag nu bare typerne fra Dansk Industri, der nu plager om at forlænge kravet om coronapas. Det er de samme mennesker, der i nu to år har våndet sig over de økonomiske konsekvenser, som pandemien har medført. Nu vil de pludselig have mere.

DJØF’ERNE HAR HAFT en fest og har det nu svært vanskeligt ved at forlade det paradis, som de har boltret sig i de seneste to år. Man kan diskutere, hvor farlig coronaen egentlig har været, men en sand bureaukrati-pandemi har vi i al fald haft.

Hvilket slaraffenland har det ikke været for bureaukrater at formulere regulativer og bestemmelser, hvis logik ofte har fortonet sig. Men som i al fald har medvirket til at forstærke oplevelsen af, at vi har stået midt i en krise.

NETOP DENNE mekanisme har betydet, at magthaverne har kunnet slippe afsted med endog alvorlige anslag mod grundlæggende demokratiske principper.

Især i den første tid formåede statsministeren at gøre danskerne så tilpas bange, at kritiske spørgsmål forekom upassende.

Og dermed er vi jo ved sagens kerne: Har corona-forløbet været forfærdeligt på grund af en genstridig virus – eller er årsagen snarere alle de forhindringer, der er blevet sat op – eller den ubegrundede frygt, der blev skabt?

Blev krisen med andre ord en selvopfyldende profeti?

SOM DA EN af de danske mediers allermest benyttede eksperter, professor Hans Jørgen Kolmos, for få dage siden advarede mod at fjerne restriktioner, fordi det kunne betyde flere smittede, som igen ville føre til flere isolerede.

En mageløs cirkelslutning. Hvorfor spurgte ingen den kloge professor, om den sag ikke bare ville kunne klares ved at ophæve kravet om isolation, når nu selve sygdommen ikke længere er mere farlig end en influenza?

NU HAR FORNUFTEN så heldigvis indfundet sig. Også før end andre steder i verden. Dét må man så kvittere for.

Næste skridt bliver så, at eftertanken også indfinder sig hos alle dem, der så lydigt fandt sig i de bureaukratiske overreaktioner, som de seneste to år har været så rige på.

Der er nok at gruble over.