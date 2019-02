Tak, fru Larsen

DET KAN FOREKOMME som et problem i småtingsafdelingen, men for mange – især ældre – er der tale om en brutal serviceforringelse.

Ekstra Bladet har over flere dage kritisk beskrevet, hvordan trafikselskabet Movia i den hellige digitaliserings navn har fjernet trykte oplysninger om busruter og afgangstider fra 14.500 stoppesteder på Sjælland.

DET BETYDER, at passagererne ved stoppestederne er nødt til at have en smartphone på sig for at få at vide, hvilken bus man skal tage – og hvornår.

Men hvad med de omkring 210.000 ældre, som ifølge Danmarks Statistik ikke er digitale?

– De kan få køreplaner tilsendt eller ringe til vores kundetelefon, lyder det utrolig arrogant fra Movia.

MENER TRAFIKSELSKABET, at det er anstændig service, at man kan risikere at stå i regnvejret ved et eller andet busstoppested og telefonisk få at vide, at man er nummer 14 i køen?

For mange ældre mennesker er den kollektive trafik den primære måde at bevæge sig rundt på, så derfor er det selvfølgelig et kæmpeproblem, at de ikke kan orientere sig ordentligt, hvis de ikke bruger smartphones.

ÆLDRE SAGEN HAR klaget til Folketingets transportudvalg over Movias beslutning, ligesom flere lokalpolitikere i området er utilfredse. Men intet er sket.

Derfor er det befriende med en reaktion fra borgere som den anonyme fru Larsen.

SOM OMTALT i Ekstra Bladet i lørdags har hun taget sagen i egen hånd og vist anerkendelsesværdig civil ulydighed ved at printe køreplanen for bus 6A ud og hængt den op på stoppestedet ved Enghavevej på Vesterbro i København.

Fru Larsen har tegnet to små hjerter på den hjemmestrikkede køreplan – og dem sender vi gerne tilbage til hende med kærlig hilsen.

DEN FORRINGEDE service giver trafikselskabet en besparelse på sølle 1,6 millioner kr. Kommunerne må gerne selv opsætte køreplaner på stoppestederne, men så hænger de på regningen!

SAGEN BLIVER endnu mere grotesk af, at kommunerne er medejere af Movia og har repræsentanter i bestyrelsen.

Bestyrelsen er nu gået i tænkeboks, men det er utroligt, at politikerne ikke har reageret for længst. De trænger til en opsang fra fru Larsen.