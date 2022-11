Tak, general Milley

DE HENTEDE Tamilas søn for syv måneder siden. En gruppe russiske soldater ankom pludselig og tog den voksne mand med for at afhøre ham i nogle dage.

67-årige Tamila har ikke hørt fra sin søn siden.

DET FORTALTE den ukrainske mor forleden til Ekstra Bladets journalist, mens hun med efterårssolen i sit furede ansigt sad foran sit hus i det østlige Ukraine. Nu er Tamilas by blevet befriet af ukrainske styrker. Men freden er stadig ikke kommet til hverken hende eller Ukraine.

100.000 ukrainske soldater har angiveligt mistet livet eller er sårede i kamp. De russiske tab er ifølge det amerikanske forsvar lige så store. 200.000 unge mænd med livet foran sig.

HELLER IKKE danskerne har fred fra krigen. Og selvom de stigende energipriser er vand ved siden af ukrainernes lidelser, rammer de stadig hårdt i husholdninger i Danmark og hele Europa.

Hvem skaffer fred til Tamila og Ukraine? Hvornår sker det? Hvad nytter det at fortsætte krigen?

Lige nu debatteres dette emne i Washington. Den mest magtfulde mand i det amerikanske militær, stabschef Mark Milley, fører an. Han mener, det er tid til at lægge våbnene på hylden for en stund og fiske pen og papir frem. I hemmelighed har han i ugevis presset på for at overbevise politikerne om, at tiden er rigtig til at indlede fredsforhandlinger med Putin.

’Når der er en mulighed for at forhandle, når der er mulighed for fred, så grib den. Grib øjeblikket,’ sagde han forleden.

UMIDDELBART er dette ikke et kontroversielt synspunkt. For vil alle ikke have fred? Men djævelen ligger i detaljen. Det er selvfølgelig betingelserne for fred, som er afgørende.

Den ukrainske præsident virker ubøjelig og stejl, og det er nok også derfor, han er sådan en god leder i krigstid. Han og hans administration har tidligere sagt, at der ikke kan komme fred, hvis ikke russerne forlader alle besatte områder – herunder Krim. Og fredsforhandlinger kan i øvrigt ikke starte, så længe Putin er ved magten, lyder det fra Kiev.

Er dette kloge principper?

Er den ukrainske position for stiv?

DETTE SKAL debatteres åbent. Og derfor er den amerikanske topgenerals udtalelser velkomne og nødvendige. Generalens betragtninger bygger på en tør vurdering af krigens gang og morgendagens muligheder. I et debatklima, hvor den brændende moralske støtte til de ukrainske helte kan være lige dele skyklapper og kampmoral, er den vinterkolde analyse om fred også nødvendig.

DET ER IKKE altid let at tale om fred, når der er krig. Man kan blive beskyldt for at være for blød, naiv og at gå fjendens ærinde. Vi skal passe allermest på den frie debat, når fronterne er trukket skarpt op mellem de gode og de onde. For eksempel var det en fejl, da EU i praksis censurerede russiske statsmedier i EU’s medlemslande ved at forbyde dem lige efter krigsudbruddet. Vi skal kunne tåle alle debatter og høre alle synspunkter.

Derfor er der grund til at rose dem, der tager bladet fra munden. Tak til den amerikanske topgeneral for at åbne en nødvendig diskussion. For krigen påvirker også os uden for de krigshærgede stepper og byer. Netop derfor skal vi blande os og debattere den ukrainske linje.