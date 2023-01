Tak til dronningen for at gøre Danmark et lille hak mere demokratisk.

Margrethes rigtige beslutning om at fratage prins Joachims to ældste drenge deres prinsetitler fra og med 1. januar 2023 er ensbetydende med, at der er to færre personer, som er hævet over dansk lov.

Ekstra Bladet har altid ment, at medlemmer af den danske kongefamilie ikke skal have en juridisk særstilling.

Kongehuset har siden kongeloven fra 1665 været hævet over loven. Den nære familie samt 'prinser og prinsesser af blodet' kan ifølge dansk lov kun straffes, hvis majestæten ønsker det.

Med afskaffelsen af diktaturet i Danmark i 1849 fik vi et såkaldt indskrænket monarki. Det er en sjov formulering, som oprindelig hentyder til, at monarkens magt blev stækket. Men når man ser på dronning Margrethes ageren som overdommer for sin egen familie, har hun også levet op til etikken 'indskrænket' på en helt anden måde.

Margrethe har nemlig bevist, at hun ikke kan håndtere den magt, som hun har i forhold til at dømme sin egen familie. Hun er for slap.

Hendes ældste søn, Frederik, kørte i sine unge år for stærkt flere gange. I 1988 passerer han Fyn med en topfart på 200 kilometer i timen og stoppes i en fartkontrol ved Nyborg, og i 1991 drønede han så stærkt gennem København, at livvagterne sakkede bagud. I deres forsøg på at indhente kronprinsen påkørte vagterne en anden bil.

Hendes yngste søn, Joachim, har også kørt for stærkt flere gange og bragte ifølge øjenvidner andres liv i fare den ene gang.

Listen slutter ikke her. Søde Mary kørte for eksempel 140 kilometer i timen, hvor hun måtte køre 90.

Så vidt vi ved, er ingen af de kongelige blevet straffet af Margrethe for deres lovovertrædelser.

Derfor er konklusionen klar. Medlemmerne af den kongelige straffri klike kan ikke håndtere, at de har frit spil. Magt korrumperer de fleste mennesker, og det gør straffrihed selvfølgelig også. Det er også åbenlyst, at dronningen ikke formår at give sine familiemedlemmer en straf, som får dem til at ændre adfærd.

Hvert år mister 70 danskere i øvrigt livet i en ulykke, hvor der bliver kørt for stærkt.

Der er mange danskere, som kører for stærkt, men eksemplerne om de kongeliges lovbrud i bil illustrerer glimrende det principielle problem. Ingen skal være hævet over loven. Heller ikke den hyggelige kongefamilie - de kan ikke håndtere det.