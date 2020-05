Tavse Helle

TIDLIGERE statsminister Helle Thorning-Schmidt har fået endnu et ben. Hun skal sidde i formandskabet i et overnationalt nævn, der skal afgøre sager om bl.a. ytringsfrihed på Facebook og Instagram.

NORMALT klapper danskerne, når en landsmand m/k får en international tjans. Men denne gang er applausen med god grund til at overhøre.

MAN KAN i høj grad stille spørgsmålet: Hvad hulen gør den tidligere socialdemokratiske statsminister specielt egnet til at være overdommer i sager om ytrings- og informationsfrihed? Hendes blåstempling af f.eks. den nuværende, stærkt omdiskuterede offentlighedslov – bedre kendt som mørklægningsloven – tyder ikke på indsigt eller interesse.

OM NÆVNET og sit kommende arbejde for Facebook siger Helle Thorning til fagbladet Journalisten: ’Ansvaret for at finde balancen mellem ytringsfrihed og menneskerettigheder skal dybest set ikke ligge hos et privat firma.’

KORREKT. Men det bliver sgutte bedre, at ansvaret placeres hos et nævn, hvis medlemmer er håndplukket, købt og betalt af selvsamme firma, altså Facebook.

FOR AT kunne vurdere nævnets troværdighed og uafhængighed er det afgørende at få belyst, hvad medlemmerne får i løn. Det har svirret med velpolstrede millionbeløb, men hverken Facebook eller Helle Thorning vil bruge deres ytringsfrihed til at besvare spørgsmålet – hvilket nu har fået britiske politikere til at kræve aftalerne frem i lyset.

LUKKETHEDEN forstærker spekulationerne om, at Helle Thorning og co. optræder som Facebook-stifter Mark Zuckerbergs nyttige idioter, der skal forhindre, at politikere blander sig og opstiller principper for det ekstremt populære sociale medie.

SKANDALERNE står i kø. Facebook er bl.a. blevet brugt til at sabotere demokratiske valg gennem statslig misinformation. Brugere oplever at blive blokeret og censureret uden konkret begrundelse. Til tider har den vilkårlige censur virket ufrivilligt komisk. F.eks. blev et billede af Den Lille Havfrue fjernet, fordi havfruen viste ’for meget bar hud’.

OG SÅ er der Facebooks skatteforhold. Ligesom andre it-giganter shopper koncernen med en trecifret milliardomsætning rundt på verdenskortet for at slippe så billigt som muligt i skat. Det er til gengæld et område, hvor Helle Thorning har konkret viden – nemlig via sine bestyrelsesposter i virksomheder med adresse i skattelyet Jersey.