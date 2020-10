Tavse Mette

DE NYE ALVORLIGE krænkelses-anklager, der buldrer frem mod Københavns overborgmester og Socialdemokratiets næstformand, Frank Jensen, overdøves kun af statsminister Mette Frederiksens larmende tavshed.

STATSMINISTERENS tavshed afslører et kynisk taktisk spil og hykleri, der matcher den radikale dobbeltmoral, som er blevet udstillet de seneste uger. Af flere grunde:

I MIDTEN af september slog Mette Frederiksen fast på Instagram:

’Sexchikane er magtmisbrug. Fordi det reproducerer gamle magtstrukturer, og fordi det grundlæggende bare er forkert.’

’Når alt kommer til alt, starter og slutter det med en kulturændring hos den person, der ikke selv kan finde ud af grænsen. Herefter kommer ledelsesansvaret.’

OG UNDER åbningsdebatten i Folketinget for 14 dage siden fandt hun det påkrævet at sige om #metoo-bølgen og sexisme:

’Denne gang skal kulturen ændres. Som folkevalgte – som ledere af partier og organisationer – har vi en særlig forpligtelse.'

MEN SOSSERNES formand vurderer åbenbart ikke, at hun har en særlig forpligtelse til at kommentere anklagerne mod sin egen liderlige næstformand.

VI TALER altså om overborgmesteren i landets hovedstad og en næstformand, der i årtier har haft svært ved at styre tunge og hænder. Og som hårdt presset har undskyldt sin grænseoverskridende opførsel. Senest i aftes på et lokalt krisemøde på Københavns Rådhus, hvor han overlevede politisk efter flere timers slagsmål.

METTE FREDERIKSENS tavshed er så meget desto mere påfaldende al den stund, hun tidligere ikke har haft reservationer mod at kommentere en lummer sexsag. Da det i 2008 kom frem, at nuværende udenrigsminister Jeppe Kofod havde været i seng med en 15-årig pige til et DSU-arrangement, tog Mette Frederiksen straks partifællen i forsvar og tordnede mod ’nypuritanismen’.

FOR NYLIG betonede Mette Frederiksen tilmed, at hun har fuld tillid til sin udenrigsminister. Den udtalte støtte sætter han rigtig stor pris på.

JO LÆNGERE Mette Frederiksen vælger at sutte på sit hold kæft-bolsje, jo mere håner hun de kvinder, der har udvist personligt mod til at stå frem mod krænkeren Frank Jensen.