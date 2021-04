MED ALVERDENS kneb kæmper den danske regering for at undgå at få de danske børn hjem fra de syriske lejre. Det er så pinligt og modbydeligt at overvære, at det gør helt ondt.

SAMTIDIG bryster udlændinge- og integrations-minister Mattias Tesfaye sig af, at han også er udvandringsminister, og derfor vil han sende syriske flygtninge tilbage til Damaskus. Som den eneste regering i Europa har Mette Frederiksen, Jeppe Kofod og Tesfaye nemlig besluttet, at området omkring den syriske hovedstad er sikkert område. Det er bare noget, de ved.

OG DET skal nævnes, at Tesfaye i denne sag også har udset sig børn og unge som en del af ofrene. Danske børn i Syrien. Syriske børn i Danmark. Det er ét fedt for udvandringsministeren. De skal bare ikke være i Danmark.

VI ER nået dertil, at den siddende regering til enhver tid kan slå Dansk Folkeparti og den yderste højrefløj på nedrighed og mangel på næstekærlighed. Socialdemokratiet har fuldstændig mistet sit moralske kompas.

REGERINGEN har besluttet at fratage 205 syriske flygtninge deres opholdstilladelse, og de skal nu i første omgang sendes til en deportationslejr.

DET RAMMER blandt andre 19-årige Aya Abo Daher, der kom til landet efter at være flygtet fra Syrien i 2015. Hun stod til at blive student fra Nyborg Gymnasium 25. juni, men nu vil Mattias Tesfaye i stedet sende hende tilbage til Syrien og Assads blodige regime.

TIL DE lokale fynske medier har Aya undret sig såre: ’Jeg har boet her, siden jeg var 14, og jeg bliver 20 næste måned. I de her mange år har jeg været aktiv og gjort alt, hvad jeg kan for at få mig ind i det her samfund. Jeg er ikke et eksperiment. Vil de sende os derhen og se, om vi dør eller ej?’

SVARET FRA Tesfaye lader stadig vente på sig. Vi tror ikke, han ønsker, at nogen skal dø, men risikoen er i den grad til stede. Også derfor er deporteringen af velfungerende og integrerede syriske flygtninge ikke andet end iskold og beregnende symbolpolitik.

TESFAYE ER en bange mand. Bange for at miste vælgere til højrefløjen. Bange for ikke at leve op til Mette Frederiksens krav om en hård og nådesløs indvandrerpolitik.

SÅ GROTESK er det blevet, at selv internationale elever sendes ud af landet, fordi Tesfaye ifølge Politiken er bange for, at eleverne bringer nye ukendte og farlige mutationer af corona til Danmark. Det skal tilføjes, at eleverne blev udvist, efter at de havde opholdt sig i Danmark i flere måneder. Uden corona.