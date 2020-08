Tesla-tåberne

EN AF SUPERREVSERNE af danske medier – Politikens chefgang – er taget med bukserne nede. Det bliver svært ikke at grine højt, næste gang de gungrer afsted på den høje hest.

AVISENS LEDER af den politiske redaktion, Anders Bæksgaard, har skrevet en henrevet rejseartikel om sin sommerferie rundt i Danmark med konen, Emma, og lille Frida på to år.

DE NYDER det ene luksushotel efter det andet, og det nok allerfedeste, fremgår det, er den snehvide Tesla X, som han omtaler igen og igen i stærkt begejstrede vendinger. Meget af det er suppleret på Politikens netside af lækre drone-film, hvor Bæksgaards summer elektrisk gennem skønne landskaber. Hvem der har optaget dem, fremgår ikke – måske Tesla?

FERIEN er nemlig gratis for den lille redaktørfamilie. Tesla og de tre luksushoteller har ’indbudt’ Politiken med alt betalt. Det fremgår af en lille boks ved artiklen. Den nøjagtige pris kendes dog ikke, da det kun er hotellernes pris, der er opgivet.

SÅDAN NOGET har haft fællesbetegnelsen luderjournalistik, lige siden Cavling spiste sodavandsis. Det er et stempel, ethvert seriøst medie gør alt for at undgå – ikke mindst i en tid, hvor pressens troværdighed er under pres.

POLITIKENS chefredaktør Christian Jensen nægtede stædigt i TV2’s medieprogram ’Presselogen’ i går, at der er noget helt galt i at sende sin politiske redaktør afsted på den måde. At det er en falliterklæring for et mediehus, der bryster sig af sin uafhængighed.

TESLA-TRIPPET blev klædt af i ’Presselogen’, hvor de indbudte debattører i går, ud over Politikens chefredaktør Christian Jensen var Jakob Nielsen fra Altinget, Ulla Pors fra TV2 og Ekstra Bladets chefredaktør Kristoffer Eriksen. Eriksen havde, som deltagerne skal i det program, medbragt et eksempel fra et af de inviteredes medier. Og han havde valgt Anders Bæksgaards roadtrip. Pudsigt nok kunne alle andre end Christian Jensen se, at den var helt gal.

ELBILER er et hot politisk emne i den kommende politiske sæson. Tesla er en politisk lobbyist i den tungeste klasse for tiden. Og når en førende avis’ politiske redaktør rykker på gratis badehotel i en betalt Tesla, kort før forhandlingerne starter på Christiansborg, bimler alle alarmklokkerne.

BÆKSGAARD får ansvaret for Politikens politiske dækning af elbilernes vilkår fremover med afgifter, ladestandere osv. Samtidig giver han en af de største aktører på elbil-markedet ubetalelig reklame i Politiken ...

HVIS DET VAR en politiker, der tog imod det samme, havde Anders Bæksgaard (forhåbentlig!) kastet sig i struben på ham eller hende. Koblingen er helt uundgåelig. Uanset Politiken pakker det ind i en selvretfærdiggørelse af, at man skam var afsted på læsernes vegne.

DET SKAL MAN vist være både naiv, blind og dum – eller bare Christian Jensen – for at tro på.