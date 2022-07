FOR ET PAR UGER SIDEN blev nogle klima-aktivister, der forsøgte at spærre Tour de France på Sønderborg Landevej ved Gråsten, fjernet af sønderjyder.

– Vi gider ik’ noget pis i Jylland, som en læser skrev på Jydske Vestkystens Facebookside.

Næh, det gider ingen. Men det er vanskeligt at ignorere symbolikken. Den globale opvarmning og dens hævd på forkørselsret er efterhånden en ubekvem forstyrrelse i alles gøremål.

NÅR DANMARK i disse dage syder i omegnen af rekorder i varme, kan man naturligvis slå det hen som en tilfældighed. Og diverse klimarapporter har dertil de seneste år nærmest virket som forstyrrende noter i en debat om en svensk skoleelev.

Men i disse dage er Europa glohed. Og uanset hvor irrelevant en enkelt sommer må være, samler eksperter sig om det faktum, at ekstremt vejr tager til. Vi går mod nye fremtidige varmerekorder.

Annonce:

Dele af Portugal og Spanien er lige nu så udtørret, at man ikke har set lignende i tusind år, viser et studie. I Frankrig raser skovbrande. I England smelter landingsbaner. Gletsjere forsvinder. Verdenshavene stiger. Permafrosten tør hurtigere op. ’The Ice Is Melting at The Poles’, og det gør den, uanset hvordan man udtaler polerne på engelsk.

– DA JEG STARTEDE MED klimaforskning i 2003, var der bred konsensus om, at Antarktis var stabil. Det er først de seneste ti år, målinger har vist, at kontinentet er ved at forandre sig, som klimaforsker Ruth Mottram, Danmarks Meteorologiske Institut, har sagt til Ekstra Bladet i anledning af, at Thwaites-gletsjeren på størrelse med Florida smelter i Antarktis.

Uanset hvor lidt man bryder sig om Greta Thunberg, eller hvor meget man foragter frelstheden i de forsamlinger, der går forrest med budskabet, er det uomgængeligt. Med tusinder af rekonstruktioner af fortidens klima fra hele kloden og via analyser fra træringe, iskerner og aflejringer i hav og søer, har verdens klimaforskere tegnet truslen uafviseligt op.

MEN KLIMA-AKTIVISTER BURDE selvfølgelig være kløgtigere end at blokere et cykelløb.

Annonce:

Det er bare ironisk, at den hjemlige hedebølge er særlig slem i lige præcis den del af Jylland, der fremhæver sig som en særlig geografi. For truslen er mod os alle. Også mod jyder. Også selvom de ’ikke gider noget pis’. Også selvom de gjorde ret i at tilsidesætte budskabet, mens en noget mindre verdensbegivenhed kørte forbi.

Vi skal bare ikke overophedes ved at diskutere, om der er noget om sagen, men derimod gøre noget ved den.