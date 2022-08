Ti stille, kvinde

Et flertal af de danske biskopper – otte ud af ti – har langt om længe set lyset og fundet frem til, at kønsdiskrimination ikke hører hjemme i folkekirken.

For at tækkes især Indre Mission har der siden 1978, da ligebehandlingsloven blev vedtaget, eksisteret en undtagelsesbestemmelse for folkekirken (og andre trossamfund). Den indebærer, at menighedsrådene kan afvise at ansætte kvindelige præster ud fra en teologisk overbevisning.

Det er sket flere gange. Vi lader formanden for menighedsrådet ved Hasle Kirke på Bornholm, Filip Ambrosen, begrunde hvorfor. Han siger følgende til DR:

’Jeg mener, at Bibelen forsvarer, at en præst skal være en mand. Det handler ikke om, at vi ser ned på damer, og at vi synes, de er dårlige. De har nogle andre roller, og vi lytter til dem.’

Og så henviser han i øvrigt til Paulus og Det Nye Testamente, hvori der står:

’En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt; men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed.’

Tak for kaffe. I stedet for underdanigt at efterleve et gammelt såkaldt helligt skriftsted må Ambrosen vågne op og indse, at kalenderen viser 2022. Han truer i øvrigt med at forlade menighedsrådet, hvis der ansættes en kvindelig præst ved Hasle Kirke. Vi synes ikke, han skal vente, men skride allerede i morgen.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) ser undtagelsesbestemmelsen som ’et levn fra fortiden’ og ønsker den fjernet. Men hun lister på kattepoter og mener, at det først kan ske efter en teologisk debat, så man i videst muligt omfang undgår splittelse i folkekirken.

Når det drejer sig om tro – altså den kristne tro – vil politikerne endelig ikke støde folk på manchetterne. Spillereglerne er anderledes, når det drejer sig om for eksempel islam. Her er enhver form for fordømmelse tilladt.

Men hvorfor vente? Så længe stat og kirke hører sammen, bør folkekirken ikke som den eneste arbejdsplads i Danmark tillade kønsdiskrimination. Selvfølgelig ikke.

Folkekirken vånder sig over medlemsfrafald og halvtomme kirker. Måske skyldes tilbagegangen, at der stadig findes forstenede bisper, præster og menighedsrådsmedlemmer, som stædigt holder fast i gamle myter.

Filip Ambrosen må mene, hvad han vil. Men hans kvindefjendske syn skal ikke understøttes af et skammeligt kirkeligt reglement.