TIBET OG RÅDNE ÆBLER

’TIBETKOMMISSION’, åh Gud, skal vi nu til at høre om det igen?

Herregud, et par provokerende demonstranter fik fjernet deres beskedne flag, da kineserne var i København i 2012, og så skal vi på tiende år hidse os op over det?

DET KORTE svar er ja, du skal være edderspændt rasende, men lad mig begynde et andet sted.

Tænk på et æble, du sidder under et træ med et saftigt eksemplar i hånden. Da du tager en stor bid, opdager du, at det er brunt og pilråddent i kernen. Du får akut brækfornemmelse.

Sådan er det med æbler. Og sådan er det med Tibet-sagen og demokratier; de rådner indefra.

DA SKANDALEN først rullede, og det kom frem, at Kina-kritiske demonstranter blev forhindret i deres grundlovssikrede ret til at demonstrere, blev der nedsat en kommission.

Den kostede skatteyderne 23 millioner, og den kom frem til den helt absurde konklusion, at ingen, jeg gentager, ingen havde et ansvar.

Al skyld blev tværet af på to mellemledere i Københavns Politi, og vi skulle så tro på, at de to erfarne betjente vågnede op en morgen og egenhændigt besluttede sig for grundlovsbrud.

SÅ BLEV æblet langsomt skrællet, og råddenskaben piblede frem. Flere betjente stod frem og fortalte, at det var en årelang praksis, og det viste sig, at kommissionen langtfra havde fået alt materiale.

Ny skandale, ny kommission. Den kostede skatteyderne yderligere 53 millioner og barslede mandag med en ny konklusion. Nu var det PET og Udenrigsministeriet, der havde vægtet handelsinteresser med Kina over grundloven. Kommissionen skal have ros for at smide fløjlshandskerne og afsløre PET og Udenrigsministeriets dobbeltspil.

Men der er stadig ikke placeret et politisk ansvar. Ingen bliver fyret. De ansvarlige departementschefer er fratrådt og pensioneret og slipper derfor for straf og for at aflevere ridderkorset tilbage i skam.

SÅ JA, det var blot et par små flag, der blev fjernet, men hvad er forskellen egentlig på et Tibet-flag i København og et ukrainsk flag i Moskva?

Lige nu slår despoternes despot, Putin, benhårdt ned på enhver russer, der formaster sig til at flage utilfredshed med præsidentens massemord i Ukraine.

OG SELVOM en protest over et massemord og en fredelig tibetansk demonstration ikke er direkte sammenligneligt, er princippet det samme. Borgernes grundlæggende rettighed til at demonstrere bliver knægtet.

Hvis vi ikke siger klart fra over for den slags råddenskab, har vi hverken friske æbler eller demokrati i fremtiden.