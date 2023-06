Tiden er gået for Grønland

AKI-MATILDA HØEGH-DAM sagde noget sandt, da Folketinget natten til onsdag holdt sin traditionelle maratonafslutningsdebat. Og heldigvis talte hun denne gang dansk, så vi andre kunne forstå hende. Høegh-Dam sagde, at Folketinget havde talt alt for lidt om Grønland. Der er 'en alarmerende stilhed i forhold til Grønland', mente hun.

Vi er enige, og vi vil gerne bryde tavsheden.

NÅR HØEGH-DAM for eksempel kritiserer, at ingen i Folketinget stillede et eneste 'konkret spørgsmål om, hvordan vi kan forbedre domstolene i Grønland', så rammer hun plet. Hun rammer nemlig sig selv i foden.

Lad os slå op i loven om det grønlandske selvstyre og læse lovens liste over sagsområder, Grønland selv kan overtage driften af. Listen er lang, men vi skal ikke længere ned end til punkt 4: 'Retsplejen, herunder oprettelse af domstole.' Nemlig: Grønland har i 14 år kunnet oprette sine egne domstole.

DET SAMME GÆLDER de grønlandske politibetjente, som Høegh-Dam synes får for lidt i løn. Grønland har nemlig også ret til at 'hjemtage' politiet, men det vil man af en eller anden grund ikke. Faktisk har selvstyret ikke siden 2010 hjemtaget noget som helst, bortset fra retten til selv at fastsætte grønlandsk normaltid. Det kan vi godt tale om.

LAD OS TIL GENGÆLD ikke bruge flere ord på rigsfællesskabet, for det er både den danske og den grønlandske normaltid gået for. Nationalister som Høegh-Dam har bragt os derhen, hvor skårene ikke længere kan klinkes, og hvor enhver symbolsk gestus fra dansk side vil kun blive opfattet som en indrømmelse af skyld. Men Danmark skylder ikke Grønland noget, og Grønland skal være selvstændigt i en fart.

LAD OS TALE OM, hvordan det kan ske. Og lad os gøre os to ting klart. Et selvstændigt Grønland skal have et militært og sikkerhedspolitisk samarbejde med Danmark. Det bør ikke være noget problem, for de grønlandske nationalister fremhæver gerne stillehavsrepublikken Marshall Islands som et forbillede, og Marshall Islands har netop sådan et arrangement med USA.

DET ANDET ER at Danmark skal blive ved med at sende penge til Grønland. Mange flere end Marshall Islands får fra USA, men ikke helt så mange, som Grønland får nu. Kynisk sagt: Det er i vores interesse, at Grønland ikke går til bunds; det ville falde tilbage på os.

SÅ LAD OS BRUGE sommerferien på at trække en streg og blive enige om et tal. Så kan Grønland fejre selvstændighed 1. oktober, lige i tide til at Folketinget kan træde sammen igen uden Aki-Matilda Høegh-Dam som medlem.