STRAKS EFTER NYTÅR udveksler parterne kravene til overenskomstfornyelsen på det private og offentlige arbejdsmarked.

Buldrende inflation, faldende realløn, energikrise og Putins krig betyder, at vi må imødese de vanskeligste forhandlinger i flere årtier.

MEN SOM OM det ikke er nok, har regeringen også lagt gift ud for en fredelig løsning med planerne om at skrotte storebededag som fridag.

Trods voldsom kritik er den tikkende bombe stadig ikke desarmeret.

Det er uden sammenligning det mest upopulære forslag i regeringsgrundlaget, og de sociale medier bugner stadig af indlæg fra vrede lønmodtagere.

FLERE OG FLERE finder det kvalmende, at regeringen kobler afskaffelsen af fridagen sammen med krigen i Ukraine. De ekstra skattekroner skal bruges på at fremrykke oprustningen af forsvaret, lyder det nemlig.

IFØLGE Mette Frederiksen er det ’relativt billigt sluppet’ for, at kunne øge Danmarks sikkerhed i en tid med krig på det europæiske kontinent.

Hvad bliver det næste? At afskaffe skærtorsdag for at kunne finansiere en genopretning af sundhedsvæsenet og øge sygeplejerskernes løn?

OPRINDELIGT HAVDE regeringen ikke planer om at kompensere lønmodtagerne for den skrottede fridag, men da det kom til stykket, turde Mette Frederiksen, Jakob Ellemann og Lars Løkke alligevel ikke gå planken ud. Så den nye beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen, måtte rykke ud med løfte om kompensation, men ikke til hvem og hvordan.

Hun vil sætte sig ned med papirerne og gennemgå det hele sammen med de faglige organisationer, lover hun. Stakkels minister, for her vil udfordringerne myldre frem.

MAN SKULLE ellers tro, at sporene skræmmer. Da S-R-SF-regeringen med Helle Thorning og Bjarne Corydon i spidsen forsøgte noget lignende i 2012, rejste der sig en folkelig storm.

Og det endte med at falde til jorden med et brag i de trepartsforhandlinger med fagbevægelsen og arbejdsgiverne, som skulle sikre den socialdemokratiske valgkamps løfter om 12 minutters mere arbejde.

VI HÅBER, at SVM-politikerne har brugt juledagene på at nå frem til den indlysende konklusion, at afskaffelsen af storebededag er en hund i et spil kegler i overenskomstforhandlingerne og kan smadre den ellers så berømmede danske model.

Regeringen ligger, som den har redt. Vælgernes reaktion kan blive overvældende.