VI SKATTEBORGERE er til grin for egne penge.

Det er ikke nyt, vil mange indvende. Men taler vi sagaen om nye ejendomsvurderinger, er vi i en kategori for sig. Forbruget af konsulenter til udviklingen af det nye system til ejendomsvurderinger nærmer sig nu 1,3 milliarder kroner, oplyser Berlingske.

MENS SKAT HAR HAFT åbent hus med tag selv-bord for konsulenter, er det nye system endnu ikke oppe at køre. Blot 50.000 vurderinger ud af 1,7 millioner ligger klar. Landets største revisions- og rådgivningsvirksomhed, Deloitte, har siden 2015 leveret konsulentydelser på ejendomsvurderings-systemet for over 470 millioner kroner. Altså næsten en halv milliard kroner.

Næststørste leverandør er Visma Consulting med en indtægt på 280 millioner kroner for at yde tilsyneladende lige så ubrugelig assistance. Kammer-advokaten er løbet med 120 millioner kroner.

METTE FREDERIKSEN lovede ellers højt og helligt i sin første åbningstale i Folketinget i 2019 at spare på statens forbrug af konsulenter: ’Sidste år brugte vi i Danmark omkring 11 milliarder. Hold nu fast: 11 milliarder på konsulentydelser i den offentlige sektor,’ som statsministeren oprørt sagde fra talerstolen.

Hvordan synes statsministeren selv, det går?

Vi tænker, at løftet om at spare på konsulenter tester, om Mette Frederiksen og hendes ministre magter deres egentlige opgave. Som er at generobre velfærdssamfundet fra overforvaltning og give det tilbage til de borgere, det oprindeligt blev bygget til. Og Mette Frederiksen og kompagni ser ud til at være en del af problemet snarere end at være en del af løsningen, som man ellers hævder at være.

HELE EJENDOMSVURDERINGS-SYSTEMET bør skrottes. Al boligbeskatning bør i stedet lægges om. Den eneste troværdige værdiangivelse af enhver bolig er selvsagt den, boligen handles til. Så hvorfor har man ikke for længst indført boligskat baseret på boligers handelsværdi?

Ikke alene vil man hermed slette den tåbelige opdeling med beskatning af ejendom såvel som af den grund, ejendommen ligger på. Man vil tillige frisætte boligbeskatning fra den helvedeslabyrint af it-systemer og -konsulenter med mere, der i årevis har kostet det offentlige fyrstelige summer.

VI TALER – som det fremgår – summer så store, at ingen, der lever af, at ejendomsvurderingerne sejler, har en reel interesse i at bringe dem i havn.

Og vi andre? Ja, vi andre betaler bare. Og i et skandaløst omfang, fordi vi har en regering, der ikke holder, hvad dens leder lover.