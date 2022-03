TIL GRIN FOR EGNE PENGE

DET ER en plage. Næppe har ældre danskere lært at anvende E-boks eller Nem-id, før de får at vide, at nu kommer der et nyt system.

Men ingen borgere – som i absolut ingen – har bedt om at få Mit-id i stedet for Nem-id. Eller ønsket at udskifte E-boks med Digital Post eller Mit.dk. Sidstnævnte blev forsøgt lanceret forrige mandag. Hvorpå man i øvrigt beklagede og trak det tilbage. Det virkede ikke.

DETTE SYNES i det hele taget symptomatisk for it-niveauet i den såkaldte Digitaliseringsstyrelsen. Og i kommuner og regioner, når de lader sig lænse af private entreprenører som eksempelvis Netcompany. En virksomhed, der er bedre til at skabe millionærer blandt sine aktionærer end tilfredse borgere.

I DAG bringer Ekstra Bladet historien om, at særligt ældre borgere bøvler med at navigere i myndighedernes it-jungle, der som bekendt bare bliver ved med at vokse. Og lad os save konklusionen ud i krydsfiner: Vi er til grin for vore egne penge.

DIGITALISERINGSSTYRELSEN udvider konstant med forblommede henvisninger til sikkerhed. En bekvem undskyldning fra en styrelse, der synes at have gjort sit virke til sit eget formål i stedet for borgernes. Da ingen politikere åbenbart tør sige nej, står porten til skattekronerne konstant på vid gab for diverse it-konsulenter og -entreprenører. De falbyder lystigt opdateringer, vi ikke har brug for. Og disse bliver altid dyrere end lovet.

Det gælder både brugerflader til borgerne og diverse offentlige it-systemer. Lad os fremhæve EFI, Skattestyrelsens katastrofe af et it-system til at inddrive gæld. Eller det dyreste, og ifølge læger og sygeplejersker, decideret ødelæggende it-system Sundhedsplatformen.

MEN VI danskere skal være glade, bliver vi hele tiden fortalt. For nu kan vi f.eks. modtage digital post på hele fire forskellige platforme: borger.dk, e-Boks, Mit.dk og Digital Post-app. Eller i hvert fald de af dem, der måtte virke på en given dag. Og om lidt får vi tilmed en helt ny digital postboks, vi heller ikke har bedt om eller brug for.

DET ER blevet ren it-magtbrynde. Stat, kommuner og regioner hundser således borgerne rundt i et digitalt hamsterhjul uden at bedre tilværelsen for andre end dem, der tjener en masse penge på systemerne.

Så lad os her fra avisen komme med et simpelt løsningsforslag. Lad os få et it-stop. Ligesom man i 00’erne havde et skattestop. Ikke flere nye platforme i en årrække. Og lad os fyre en masse konsulenter og give dem nye job med at vise borgerne vej i it-labyrinten. Vi kan jo kalde det ’Statens helpdesk’.