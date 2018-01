’DET ER JO NÆRMEST en lærebog i, hvordan man ikke skal sælge et statsligt aktiv. Der er stort set ikke i forberedelsen den fejl, som de ikke begår.’

Denne barske vurdering fra statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF), er selvfølgelig møntet på det skandaløse salg af statens vaccineproduktion.

OVER FLERE MÅNEDER har Ekstra Bladet afsløret, hvordan den saudiarabiske sharia-sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih tog fusen på skiftende sundhedsministre ved at overtage Statens Serum Instituts vaccine-enhed for sølle 15 mio. kr.

Sheiken er ikke mindst kendt af amerikanske efterretningstjenester for sin økonomiske støtte til Det Muslimske Broderskab.

RIGSREVISIONEN anslår, at handlen har kostet statskassen mellem 1,3 og 1,8 MILLIARDER kr.

Man vurderer bl.a., at salget af vaccineproduktionen burde have indbragt ikke 15, men op imod 285 mio. kr., at det var helt hen i vejret at give en huslejerabat på 200 mio. kr., at der blev brugt urimeligt mange penge på konsulentbistand, og at hele forløbet i det hele taget har været præget af langsommelighed og fatale fejl.

SUNDHEDSMINISTERIET vil dog ikke uden videre tage revisionens kritik til sig, fordi man ikke mener, at der er taget højde for ’den kompleksitet, der har været i salgsprocessen’.

Men under alle omstændigheder har sheik Aljomaih scoret kassen – og danske skatteydere står tilbage med en lang næse på grund af myndighedernes håbløse dispositioner.

VACCINE-SKANDALEN viser igen-igen, at politikere og underliggende instanser mister enhver sans for proportioner, når de skal købe eller sælge.

Det mest skræmmende eksempel var Helle Thorning-regeringens salg af Dong-aktier til Goldman Sachs. Den berygtede amerikanske finanskoncern købte til spotpris og tjente milliarder.

FIRE SUNDHEDSMINISTRE har været involveret i vaccine-handelen, nemlig Astrid Krag (S), Nick Hækkerup (S), Sophie Løhde (V) og Ellen Trane Nørby (V).

Når politikere fra S og V sammen er fedtet ind i taber-sager, er det blevet en vane på Christiansborg at lade sagerne løbe ud i sandet uden at placere et ansvar. Tænk bare på SKAT!

GANSKE VIST HAR Enhedslisten kaldt Ellen Trane Nørby i samråd – men det resulterer ikke i andet end en masse sniksnak.

Vi er sikker på, at sheik Aljomaih også melder sig på banen, næste gang den danske stat har noget at sælge ud af. Så udsøgt en behandling får han næppe i andre lande.