ANDERS SAMUELSEN har kapituleret og nærmest udslettet Liberal Alliance som et selvstændigt parti med egne politiske prioriteringer.

Det viser det udspil til finanslov for 2019, som regeringen offentliggjorde i går.

UDSPILLET ER renset for de mærkesager, som LA ellers har slået sig op på.

Der er ingen skattelettelser. Kun småjusteringer af afgiftssatser.

LA’s krav om nulvækst i den offentlige sektor er gemt nederst i finansministerens skuffe.

Udgifterne stiger tværtimod med 0,4 procent.

VÆK ER OGSÅ løfterne om en nedsættelse af arveafgiften, som LA-ordføreren Joachim B. Olsen ellers gjorde til den store liberale åbenbaring i løbet af sommeren.

Tilbage er en lang række forslag, som er skræddersyet til et forlig med Dansk Folkeparti – Liberal Alliances fjende nummer et i den borgerlige lejr.

PARTIBOSS Samuelsen har på det seneste da også været forbavsende tilbageholdende i den indenrigspolitiske debat. Vel er han udenrigsminister, men det har ikke tidligere holdt ham tilbage.

Mange husker endnu, hvordan han pustede sig op under finanslovsforhandlingerne sidste år og blev til grin ved at true med at stemme imod sin egen regerings finanslov, hvis DF ikke gik med til skattelettelser.

Anders Samuelsen synes p.t. kun at have én mærkesag: At beholde ministerbilen for enhver pris, hvis der bliver borgerligt flertal efter folketingsvalget.

DERFOR VIL VI i den kommende tid se LA sleske for Thulesen Dahl & co. i håb om, at DF skifter holdning og lader LA fortsætte i regeringen.

SOM VENTET er udspillet til statens nye husholdningsbudget en gavebod med lunser til mange befolkningsgrupper.

Lappeløsninger uden visioner. De fleste danskere skal helst være glade og kun få vrede. Der er jo valgkamp.

GID DEN MÅ være kort. Luften trænger i den grad til at blive renset.

Og det politiske klima kan kun blive bedre, hvis vælgerne giver et egoist-parti som Liberal Alliance løn som forskyldt og tynder ud i rækkerne.